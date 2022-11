Proti navyšování reklam v produktech Applu už se bouří i jeho vlastní zaměstnanci

Na reklamy je v dnešní době kladen čím dál tím větší důraz, jelikož díky nim dokáží prodejci prodávat zákazníkům v mnohem větších objemech než tomu bylo v minulosti. S ohledem na tuto skutečnost tak není žádným překvapením, že výrazně rostou i ceny reklamních ploch, které jsou k zobrazování reklam třeba. Právě z těch měl mít ještě donedávna v plánu vytěžit velké peníze i Apple, avšak podle čerstvých informací nakonec z tohoto záměru vycouval. A to dost možná i kvůli internímu odporu.

Zdrojům portálu The Information sahajícím dle všeho do samotného Applu se podařilo zjistit, že se ve společnosti o reklamní strategii a navýšení zisku z tohoto segmentu hovoří poměrně intenzivně již velmi dlouho, avšak zatím do jisté míry s nejasným výsledkem. Apple měl mít sice v plánu výrazné navýšení reklam, což mělo zvýšit jeho zisky z tohoto segmentu, spousta jeho manažerů zabývajících se právě řešením reklamních záležitostí však proti tomuto záměru prý vystoupila s tím, že pokud Apple dostojí svým slovům a reklamní prostor výrazně navýší, pak bude prémiový zážitek z Apple produktů nenávratně ztracen. Je to totiž právě jejich „čistota“, která k nim mnohé uživatele přitahuje na úkor Androidů, které již začaly s reklamou koketovat v mnohem větší míře.

Pamatujete na dobu, kdy v App Store ještě reklamy skoro nebyly? iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 Nastavení – App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 App Store – Hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 App Store – výsledky vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 App Store – Vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 Nastavení – App Store Vstoupit do galerie

Ačkoliv je na jednu stranu skvělé, že zřejmě právě interní odpor zaměstnanců znamenal to, že bylo navyšování reklam v Apple produktech pozastaveno, na druhou stranu je třeba pamatovat na to, že do budoucna se zřejmě určitému navyšování přeci jen nevyhneme. Dá se tak usuzovat už jen z toho, že Apple vůbec s podobnou myšlenkou přišel a je jí tedy do jisté míry nakloněn, byť jí nyní nezrealizoval. Snad nás tedy od tohoto kroku dělí co nejvíce času.