Apple otočil, iPhony reklamou nakonec nezaplaví

Před několika týdny vyděsily fanouškovský svět Applu informace o tom, že se na iPhonech dočkáme v dohledné době mnohem většího počtu reklam, než na který jsme v současnosti zvyklí. S tímto tvrzením přišly tehdy zdroje velmi dobře informované agentury Bloomberg, dle kterých se mělo jednat o novou vizi předních představitelů divize služeb Applu, kteří právě v reklamách spatřovali obrovský potenciál. Zisky z nich totiž strmě rostly, což měl chtít chytit kalifornský gigant „za pačesy“ a v ideálním případě je zněkolikanásobit například implementací reklam na více míst v App Store, do Apple Maps a dalších nativních aplikací. Nyní však podle zdrojů portálu The Information ze záměru couvá.

Pamatujete na dobu, kdy v App Store ještě reklamy skoro nebyly?







Zdroje výše zmíněného portálu přišly s tvrzením, že poté, co Apple spustil nové reklamní sloty v App Store, které se staly terčem tvrdé kritiky kvůli jejich minimální regulaci a tedy inzerování hazardních her a tak podobně, nabyl dojmu, že současné příjmy z reklam mu vlastně do jisté míry stačí a v dohledné době nebude usilovat o jejich markantní zvýšení. To by totiž mohlo skutečně přijít na úkor využitelnosti systémů jako takových, jelikož by bylo pro uživatele do jisté míry otravné a ti by se jej tak mohli snažit nejrůzněji obcházet. Jen pro představu, reklamy měly být implementovány například i do Spotlightu, což by však ve výsledku mohlo výrazně poškodit jeho vnímání uživateli a tedy i celkové využívání. Je nicméně otázkou, jak dlouho si bude Apple chtít od zvýšení počtu reklam odpočinout, jelikož je víceméně jasné, že když už tuto myšlenku jednou „vytáhl“, zcela vzdát se jí chtít nebude.