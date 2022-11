Sdílená knihovna fotek na iCloudu je funkce, která byla sice představena společně s iOS 16, dočkali jsme se ji ale až v rámci první větší aktualizace tohoto systému, tedy v iOS 16.1. Apple bohužel nestihl tuto novinku kompletně dokončit a otestovat tak, aby ji mohl ihned v první verzi nasadit. Pokud Sdílenou knihovnu fotek na iCloudu aktivujete, tak dojde k vytvoření speciální sdílené knihovny, do které můžete přispívat obsahem nejen vy, ale i ostatní účastníci, které si zvolíte. Tito účastníci každopádně mohou obsah také upravovat a mazat, a tak je nutné být obezřetný a vybírat pečlivě.

Jak na iPhone nastavit návrhy ze sdílené knihovny

Fotky a videa můžete do sdílené knihovny přidat několika způsoby. Buď můžete využít uložení nového obsahu do sdílené knihovny přímo při focení v aplikaci Fotoaparát, anebo lze samozřejmě provést přesun také staršího obsahu v nativní aplikaci Fotky, a to buď jednotlivě, anebo hromadně. Problém je ale v tom, když byste například chtěli do sdílené knihovny přesunou větší počet starších fotografií a videí, například s konkrétní osobu, se kterou sdílenou knihovnu využíváte. I na tohle každopádně Apple myslel a přidal tzv. návrhy ze sdílené knihovny, které vám na základě nastavení osob automaticky doporučí obsah k přidání do sdílené knihovny. Nastavení návrhů provedete následovně:

Prvně se na vašem iPhonu přejděte do aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, sjeďte níže, kde najděte a rozklikněte sekci Fotky.

kde najděte a rozklikněte sekci Zde pak níže v kategorii Knihovna otevřete kolonku Sdílená knihovna.

v kategorii otevřete kolonku Následně se přesuňte do sekce s názvem Návrhy pro sdílenou knihovnu.

Zde pak přepínačem aktivujte funkci Návrhy pro sdílenou knihovnu .

Dále klepněte níže na kolonku + Přidat lidi.

na kolonku Tímto se otevře rozhraní, kde vyberte konkrétní osoby, pro které chcete dostávat návrhy obsahu ze společných okamžiků.

pro které chcete dostávat návrhy obsahu ze společných okamžiků. Nakonec stačí vpravo nahoře klepnout na tlačítko Přidat.

Výše uvedeným způsobem tedy můžete na vašem iPhonu v rámci Sdílené knihovny fotek na iCloudu nastavit návrhy. V praxi to znamená, že pokud si do seznamu osob přidáte například vašeho přítele či přítelkyni, tak vám Fotky automaticky doporučí přidání obsahu s touto osobou do sdílené knihovny. O doporučeních vás může informovat aplikace Fotky skrze oznámení, anebo stačí přejít do Fotky → Pro vás, kde najděte sekci Hodí se do sdílené knihovny. Zde už případně stačí obsah vybrat.