Apple představí příští rok zbrusu nový operační systém!

Příští rok by se měl do historie Applu zapsat zlatým písmem. Kalifornský gigant na něj totiž chystá celou řadu zajímavých novinek v čele s prvním AR/VR headsetem, kterým by rád změnil celkový pohled světa na tento typ produktu. A to jak z hlediska hardwarového pojetí, tak i toho softwarového, což mu má umožnit zejména zbrusu nový operační systém, který speciálně pro brýle vytvořil.

Že Apple pracuje na zbrusu novém operačním systému není již pěkných pár let žádným tajemstvím. Dosud však nebylo tak úplně jasné, zda jej bude představovat už s prvním AR/VR headsetem, který má být do značné míry závislý na iPhonu, nebo jej ukáže až s produktem, který bude schopen pracovat samostatně. Reportér Mark Gurman z Bloombergu však nyní přišel s tvrzením, že se tak stane už s prvním headsetem příští rok a co víc, že již je operační systém dokonce zcela hotov a nyní čeká jen na nasazení na hardware. Krom hardwaru je ale potřeba, aby připravili vývojáři pro systém celou řadu softwarových řešení, kterými bude Apple schopen své uživatele zaujmout. Na tom nicméně podle Bloombergu taktéž tvrdě pracuje s tím, že výsledek by měl být alespoň podle očekávání Applu skutečně velkolepý. Nezbývá tedy než věřit, že se jeho vize naplní do posledního puntíku a nový realityOS, jak se má systém jmenovat, ukáže, proč je AR/VR skutečně budoucností.