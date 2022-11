5 tipů v rodinném sdílení z iPadOS 16, o kterých byste měli vědět

Rodinné sdílení přináší v rodině plné jablíčkářů nespočet skvělých výhod, které jednoduše stojí za to. Pokud máte tedy v rodině více uživatelů zařízení od Applu, rozhodně byste měli rodinné sdílení využívat – můžete skrze něj sdílet nákupy a předplatná, spravovat ostatní účastníky a mnoho dalšího. Apple se v rámci iPadOS 16 a také v dalších nových systémech rozhodl rozhraní pro rodinné sdílení vylepšit. V tomto článku se tak společně podíváme na 5 tipů z rodinného sdílení v iPadOS 16, o kterých byste měli vědět.

Zatímco ve starších verzích iPadOS jste se k rozhraní rodinného sdílení museli proklikat, tak v novém iPadOS 16 je přístup k němu o mnoho rychlejší. Pokud byste tedy chtěli do rodinného sdílení přejít, tak stačí otevřít aplikaci Nastavení, kde pak hned nahoře, přímo pod vaším jménem, klepněte na kolonku Rodina. Následně už se vám zobrazí veškeré možnosti nastavení rodinného sdílení.

Novinkou v rozhraní rodinného sdílení je tzv. Rodinný seznam úkolů. Jedná se o speciální sekci, ve které se vám mohou zobrazit úkoly spojené s nastavením rodinného sdílení, abyste ho mohli využívat na úplné maximum. Konkrétně se může jednat třeba o nastavení a přidání rodiny do Zdravotního ID, dále sdílení předplatného iCloud+ či polohy, přidání kontaktů pro obnovení a mnoho dalšího. Pro otevření této sekce stačí přejít do Nastavení → Rodina → Rodinný seznam úkolů.

Dětský účet

V dnešní době není ničím zvláštní, když rodiče koupí svým dětem iPhone, iPad či jiné chytré zařízení. Ve skutečnosti často děti dokáží s technologiemi pracovat lépe než dospělí, to ale nemění nic na tom, že se jedná o snadné cíle všemožných podvodů apod. Proto je nutné své ratolesti v moderním světe jednoduše chránit. Učinit tak můžete vytvořením dětského účtu, ve kterém pak jako rodič můžete jednoduše skrze nového průvodce nastavit zařízení pro děti, společně s funkcemi rodičovské kontroly. Dětský účet je určen pro všechny děti do 15 let a vytvořit ho můžete v Nastavení → Rodina, kde vpravo nahoře stiskněte Přidat člena → Vytvořit dětský účet.