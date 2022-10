5 tipů ve Zprávách z iPadOS 16, které musíte znát

Jen před pár dny vydala jablečná společnost po několika měsících dlouhého čekání odložený operační systém iPadOS 16. Stejně jako v případě iOS 16 přichází i tento systém s nespočtem skvělých funkcí, které jednoduše stojí za to a rozhodně byste o nich měli vědět. Několika skvělých novinek jsme se dočkali také v nativní aplikaci Zprávy – v tomto článku se na 5 z nich podíváme. Vlastníte-li iPad s nainstalovaným iPadOS 16, tak určitě dočtěte tento článek až do konce.

Jednou z hlavních a vymodlených novinek je v iPadOS 16 možnost zrušení odeslání zprávy. To konkrétně znamená, že pokud odešlete nějakou zprávu, tak máte celkově 2 minuty na to, abyste ji případně mohli smazat. Doposud žádná taková možnost nebyla k dispozici, a pokud jste někdy poslali zprávu špatnému kontaktu, mohl z toho být velký průšvih. Pro zrušení odeslání zprávy stačí, abyste na ní podrželi prst , a poté klepnuli v menu na Zrušit odeslání, čímž dojde k odstranění. Na zařízeních se staršími systémy se však zpráva může pořád zobrazovat.

Obnovení smazaných zpráv

Pokud jste doposud ve Zprávách odstranili nějakou zprávu či konverzaci, tak neexistovala možnost pro její navrácení, což mohlo v některých situacích způsobovat problém. V novém iPadOS 16 však Apple zapracoval i na tomhle a do Zpráv přinesl podobné řešení, jako je k dispozici v nativních Fotkách. Díky němu lze veškeré odstraněné zprávy obnovit, a to až do 30 dní od smazání. Pokud byste tak chtěli učinit, stačí v levém horním rohu Zpráv klepnout na Upravit → Zobrazit nedávno smazané. Zde už můžete zprávy označit a obnovit, popřípadě naopak ihned smazat.