Součástí všech aktuálních systémů je funkce Sdílená knihovna fotek na iCloudu. V případě, že provedete její aktivaci, tak se vytvoří speciální sdílená knihovna, do které můžete přispívat fotkami a videy, a to společně s ostatními účastníky, které se vyberete. Součástí Sdílené knihovny fotek na iCloudu je samozřejmě hned několik různých možností pro přizpůsobení a nastavení. Pojďme se tak společně v tomto článku zaměřit na 5 tipů pro Sdílenou knihovnu fotek na iCloudu z iPadOS 16, o kterých byste měli vědět.

Obsah můžete do sdílené knihovny přesouvat dvěma způsoby. Buď lze aktivovat ukládání do sdílené knihovny přímo z Fotoaparátu, což však na iPadu spíše nevyužijete, anebo lze obsah přesouvat přímo ve Fotkách, což je o mnoho pravděpodobnější scénář. Nejedná se o nic složitého – stačí konkrétní obsah rozevřít nebo označit, následně klepnout na ikonu tří teček, a poté už jen v menu zvolit Přesunout do sdílené knihovny . Stejně lze obsah přesunout i zpět.

Návrhy pro sdílenou knihovnu

Jak jsem zmínil na předchozí stránce, tak obsah můžete do sdílené knihovny přesunout přímo ve Fotkách. Pokud však chcete do sdílené knihovny zpětně dostat mnoho fotek, tak se jedná o zdlouhavý proces. Pomoci si můžete nastavení návrhů pro sdílenou knihovnu, kde si vyberte konkrétní osoby a přímo Fotky vám zobrazí návrhy pro přesun společných fotek do sdílené knihovny. Nastavení provedete v Nastavení → Fotky → Sdílená knihovna → Návrhy pro sdílenou knihovnu, kde funkci aktivujte, a poté klepnutím na + Přidat lidi přidejte konkrétní osoby. Pak už jen stačí klepnout na oznámení, nebo přejít do Fotky → Pro vás, kde už se návrhy k přesunu zobrazí.