123apps.com: Veškeré nástroje, které můžete potřebovat, zdarma a online

Abychom mohli na našem Mac bezproblémově fungovat, tak ke každodenní práci zkrátka potřebujeme různé aplikace, ať už ty nativní, anebo od třetích stran. Většina z nás má nainstalované aplikace konkrétního zaměření, kterým se věnujeme – tzn. například grafik má grafické aplikace programátor zase aplikace potřebné k programování. Velmi jednoduše tak můžete kdykoliv ocitnout v situaci, kdy potřebujete provést nějaký jednoduchý úkon, ale zjistíte, že vlastně nemůžete, jelikož nemáte nainstalovanou potřebnou aplikaci. Stažení a instalace takové aplikace je samozřejmě zdlouhavé a (nejen) v takové situaci přichází na řadu webová stránka 123apps.com.

V případě, že jste o ní nikdy neslyšeli, tak se jedná o stránku, na které najdete nespočet různých nástrojů z několika kategorií, které se mohou kdykoliv hodit. Konkrétně je k dispozici pět kategorií, a to Video Tools, kde najdete nástroje pro úpravu videa, dále můžete využít kategorii Audio Tools, kde zase najdete mnoho nástrojů pro editaci zvuku. Nechybí ani kategorie PDF Tools pro jednoduchou úpravu oblíbených PDF dokumentů. Čtvrtou kategorií je Converters, kde lze rychle a jednoduše konvertovat soubory z jednoho formátu do druhého, poslední kategorií je pak Utilities, kde aktuálně najdete nástroj pro rozbalení archivů. Nejlepší na tom všem je, že nástroje na 123apps.com můžete využívat zdarma a online, navíc k tomu nedochází ani k žádnému přidávání vodoznaku apod.

Využívání veškerých nástrojů na 123apps.com je opravdu nesmírně jednoduché a rychlé – je až k nevíře, co všechno v dnešní době zvládneme online, a to pouze s využitím prohlížeče. Dejme tomu, že bych chtěl do mého videa přidat nějaký text. Stačí tedy najet kurzorem na kategorii Video Tools, kde pak v seznamu klepnu na Add Text to Video. Následně stiskněte tlačítko Open file, kde vyhledám vstupní video a otevřu jej. Po nahrání videa už se načte rozhraní, ve kterém je text ihned možné přidat, včetně možnosti změny pozice, velikosti, stylu, barvy a dalších. Jakmile budu spokojený, stisknu vpravo dole Save, čímž se začne ihned provádět enkódování. Nakonec už jen stačí výsledné video s přidaným textem stáhnout – jednoduché jako facka. Naprosto stejně fungují i ostatní nástroje, takže až příště budete potřebovat provést nějaký podobný úkon, rozhodně si na 123apps.com vzpomeňte!

123apps.com otevřete klepnutím zde