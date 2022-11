Hledáte kvalitní sluchátka s dlouhou výdrží? HIVE Podsie 3 překvapí skvělým zvukem a nízkou cenou

Komerční sdělení: Pokud hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka s perfektním zvukem a dlouhou výdrží baterie, pak pro vás máme skvělý tip! Vaší pozornosti by rozhodně neměl uniknout model Niceboy HIVE Podsie 3. Tato bezdrátová sluchátka totiž nabízí vše, co od nich můžete požadovat, a to za nesmírně výhodnou cenu. Pojďme se proto na tento model společně podívat.

Niceboy HIVE Podsie 3

V případě sluchátek je zcela zásadní kvalita jejich zvuku. Přímo na té si HIVE Podsie 3 zakládají. Proto u nich najdeme pár 8mm měničů a podporu kodeku AAC. S ohledem na kvalitu hraje nesmírně důležitou roli i samotné propojení. To zde zajišťuje moderní bezdrátová technologie Bluetooth 5.1 zajišťující bezchybný přenos bez jakýchkoliv ztrát a limitací. Tato sluchátka také disponují vlastními mikrofony s technologií pro potlačení okolního šumu. Při telefonování se proto nemusíte obávat, že by vás nešlo zřetelně slyšet.

V čem tento model jednoznačně dominuje, je výdrž baterie. Na jedno nabití vám totiž poskytne výdrž až neuvěřitelných 35 hodin! Samotná sluchátka dokáží konkrétně hrát 9,5 hodiny v kuse, což lze v okamžiku navýšit o dalších 25,5 hodin s pomocí nabíjecího pouzdra. Tím to však ještě nekončí. HIVE Podsie 3 nadále disponují odolností vůči vodě a prachu dle stupně krytí IP54, multifunkčními tlačítky pro ovládání hlasitosti, přepínání skladeb či přijímání/zamítání hovorů. Dokonce je lze propojit s vlastní aplikací Niceboy ION a mít tak přehled o detailních informacích včetně poloze, případně u nich nastavit ekvalizér podle vlastních preferencí.

Za málo peněz, spoustu muziky. Přesně tak by šel definovat model Niceboy HIVE Podsie 3, který se postará o dlouhé hodiny ničím nerušeného poslechu vaší oblíbené hudby či podcastů. To z něj zároveň dělá i perfektní vánoční dárek pro vaše nejbližší. Aktuálně sluchátka pořídíte za pouhých 1199 Kč a navíc k nim nyní získáte dopravu zcela zdarma!

Sluchátka Niceboy HIVE Podsie 3 zakoupíte zde