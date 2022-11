Apple má nového šéfa informačních systémů, je z Facebooku

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple opouští jeho dlouholetá šéfka informačních systémů Mary Demby a to údajně proto, že si po dlouhé době ve společnosti chce již dopřát zasloužený důchod. Zatímco tehdy kalifornský gigant jméno jejího nástupce neoznámil, nyní je v něm již zcela jasno. Zdrojům agentury Bloomberg, které sahají dle všeho až do samotného Applu, se totiž podařilo jméno nového šéfa informačních systémů zjistit.

V čele sekce informačních systémů Applu stane již brzy Timothy Compos, který působil dlouhé roky ve Facebooku. V posledních letech však věnoval většinu svého času kalendářové platformě Woven, kterou později integroval například oblíbený nástroj pro správu týmové práce Slack. Z technologického světa má tedy Timothy bohaté zkušenosti, byť je jasné, že stát v čele důležité sekce Applu pro něj bude velká výzva. Ostatně, že jeho post není rozhodně lehký vyplývá třeba i z toho, že za svůj výkon zodpovídá přímo Timu Cookovi jakožto jedinému muži, který je přímo nad ním. Nezbývá tedy než doufat, že si Timothy s novou rolí poradí a Apple posune zase o kus dál.