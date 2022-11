TOP 5 slev v Black Friday na Alze pro fanoušky Applu

Je tomu jen pár desítek hodin, co Alza odpálila první a pravděpodobně i poslední Black Friday letošního roku. A jelikož v něm lze nalézt pro jablíčkáře řadu skutečně zajímavých slev, které mohou zejména takto před Vánoci potěšit, byla by škoda vám o nich nedát vědět – tím spíš, když mohou co nevidět skončit kvůli vyprodání daných produktů. Co nás tedy v Black Friday zaujalo (zatím) nejvíce?

iPhone 12

Velmi pěkná sleva padla na základní 64GB iPhony 12, které jsou mezi uživateli i přesto, že byly světu představeny již na podzim 2020, stále extrémně oblíbené. Tyto telefony lze nyní sehnat za 16 990 Kč, zatímco jejich standardní cena je 18 290 Kč. K dostání jsou v černé, bílé, modré, červené a fialové s tím, že kromě líbivého designu nabízí stále parádní výkon, velmi dobrý fotoaparát, perfektní OLED displej a samozřejmě i podporu 5G sítí.

iPhone 12 v Black Friday naleznete zde

Apple Watch SE

Pokud přemýšlíte nad Apple Watch a rádi byste je co možná nejlevněji, zaujmout dokáže akce na první generaci Apple Watch SE. Tu lze totiž díky Black Friday sehnat už od 5990 Kč, přičemž k dispozici jsou jak 40, tak i 44mm modely v různých barevných variantách, ale i verzích GPS a GPS+Cellular. Pro fajnšmekry pak Alza zlevnila i ocelové Apple Watch 7.

Apple Watch v Black Friday naleznete zde

HomePod

Milovníci kvalitního zvuku, umělé asistentky Siri a HomeKitu zcela určitě ocení fakt, že do slevy padl i původní HomePod představený v roce 2017. Ten nyní vychází na krásných 6899 Kč, což už je cena, za kterou dává rozhodně smysl. Ano, jeho procesor už je do jisté míry zastaralý a oproti HomePodu mini nevypadá až tak hezky minimálně z hlediska displeje, na druhou stranu se však sluší dodat, že se jedná o zvukově výrazně propracovanější zařízení, které zejména v kombinaci s chytrou domácností zkrátka a dobře dává smysl.

HomePod v Black Friday naleznete zde

HomeKit produkty Netatmo

Poměrně překvapivě se do velkých slev dostaly produkty z dílny společnosti Netatmo, které se pyšní perfektní integrací do HomeKitu, ale taktéž líbivým designem, vysokou mírou spolehlivosti a širokou funkčností. Slevy padly jak na meteostanice, tak i různé senzory či třeba domovní zvonky, přičemž výše slev se samozřejmě různí. Obecně se však dá říci, že bylo Netatmo vskutku velkorysé a nebálo se srazit ceny klidně i o 50 %.

Produkty Netatmo v Black Friday naleznete zde

HomeKit produkty Philips Hue

Posledním tipem na produkty, které stojí v Black Friday pohledem jablíčkáře skutečně za pozornost, jsou slevy na Philips Hue, zejména pak na sety žárovek na na LED pásky. Tyto HomeKit-friendly produkty jsou totiž standardně poměrně drahé, avšak díky Black Friday nyní spadla jejich cena až o 34 %, což není rozhodně málo.

Produkty Philips Hue v Black Friday naleznete zde