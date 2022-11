Start výroby prvního AR/VR headsetu Applu se nezadržitelně blíží

Příchod první náhlavní soupravy z dílny Applu se nezadržitelně blíží. Tvrdí to alespoň zdroje asijského portálu DigiTimes, dle kterých má Apple již dohodnuto se svými dodavateli vše potřebné včetně startu hromadné výroby těchto zařízení. A ta příliš vzdálená není.

Zdroje DigiTimes tvrdí konkrétně to, že má Apple již headset prakticky hotov a nyní s dodavateli dohodl, že jeho hromadný výroba vypukne od března příštího roku. Je totiž nejprve potřeba headset finálně otestovat, aby se případně odhalily jeho poslední nedostatky, se kterými se však již příliš nepočítá. Co se pak týče množství, které má údajně Apple nasmlouvané vyrobit, má jít zhruba o 0,7 až 0,8 milionu kusů headsetů. Vzhledem k jejich ceně a povaze produktu se totiž nezdá úplně pravděpodobné, že by bylo v silách Applu prodat zprvu více kusů tohoto produktu než právě podobné množství. Jakmile však jablíčkáři pochopí, v čem tkví síla tohoto produktu, výroba se samozřejmě strmě zvýší.

Vzhledem k březnovému startu hromadné výroby se zdají být čím dál tím pravděpodobně i i spekulace, které se v posledních měsících objevovaly ohledně představení této novinky. Prakticky všechny zdroje totiž svorně uváděly, že jí má Apple představit v lednu či únoru s pozdějším zahájením prodejů, což s březnovým startem výroby dokonale koresponduje. Snad tedy bude stát tato dlouho očekávaná novinka za to a svět do jisté míry opět posune kupředu.