Spotify na Apple Watch se dočkalo velkého vylepšení

Chcete-li v dnešní době neomezeně a bezstarostně poslouchat hudbu, tak uděláte nejlépe předplacením streamovací služby. Největší hudební streamovací službou je nyní Spotify, kterou aktivně využívá bezmála půl miliardy uživatelů. A rozhodně se není čemu divit – Spotify se totiž chlubí nejlepším doporučováním hudby a kromě toho navíc často přichází se skvělými aktualizacemi, které jednoduše stojí za to. Velkého vylepšení jsme se dočkali také před pár dny, kdy Spotify vydalo přepracovanou aplikaci pro Apple Watch.

Cílem přepracované aplikace Spotify pro jablečné hodinky má být samozřejmě ještě lepší uživatelská přívětivost. Společnost se chlubí, že díky aktualizaci mají jablíčkáři na Apple Watch o mnoho jednodušší přístup k poslouchání obsahu, a to konkrétně díky přepracování designu sekce Moje knihovna. Kromě toho došlo také ke zjednodušení stahování hudby a podcastů pro offline poslech, což nově provedete jen pár klepnutími. Přepracování se dočkalo i celkové uživatelské rozhraní, které zobrazuje větší grafiku alb, dále došlo k přidání nových animací, možnosti označení skladby srdíčkem pouhým přejetím prstu a mnoho dalšího.

Nejen věrní zákazníci Spotify každopádně neustále čekají na představení Spotify Hi-Fi, tedy funkce, která ma zajistit kvalitnější bezztrátovou kvalitu zvuku, podobně jako v případě Apple Music. Bohužel, ani v této poslední aktualizaci jsme se však ničeho, co by bylo se Spotify Hi-Fi spojené, nedočkali – je důležité zmínit, že samotné Spotify tuto „novinku“ představilo už před téměř dvěma roky. Nová aktualizace Spotify je aktuálně postupně šířena mezi uživatele. Stačí tedy přejít do App Store, kde si aplikaci otevřete, a poté aktualizaci proveďte. V případě, že se vám aktualizace ihned nezobrazí, tak ještě pár dní vyčkejte, nemusí být ihned dostupná všem.