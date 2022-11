Potvrzeno: Nouzové satelitní volání z iPhonů 14 (Pro) se rozjede ještě v listopadu

Jednou z nejzajímavějších novinek letošních iPhonů 14 (Pro) je bezesporu podpora satelitního volání, díky které si lze přivolat pomoc i z míst, která nejsou pokrytá klasickým mobilním signálem. Tato možnost bude sice zprvu k dispozici jen v USA a Kanadě, avšak podle zákulisních informací již probíhají i jednání v Evropě a je tedy (snad) jen otázkou času, kdy se dočkáme i zde. Kanada a USA však už to, kdy si bude moci přes satelit zavolat, ví.

Apple před malou chvílí zveřejnil tiskovou zprávu, ve které potvrdil, že v USA a Kanadě spustí podporu satelitního nouzového volání ještě do konce tohoto měsíce, čímž dodrží svůj zářijový slib ohledně toho, že technologii rozjede do konce roku. Zároveň v tiskové zprávě informoval o obří investici ve výši 450 milionů dolarů do fondu Advanced Manufacturing Fund na podporu satelitních funkcí v technologiích. Značná část těchto peněz má přitom putovat přímo na konto společnosti Globstar, která provozuje spoustu satelitů včetně těch, které budou využívány Applem pro satelitní volání. iPhony se budou moci připojit k jakémukoliv ze 24 satelitů Globstaru vyčleněným pro tuto funkci a přes ně následně kontaktovat pomoc. Jak dobře bude vše fungovat v praxi si nicméně ještě nějakou chvíli počkáme. Kdy přesně bude vše spuštěno totiž Apple v tiskové zprávě neoznámil.