JBL spustilo Black Friday! Kvalitní sluchátka a reproduktory pořídíte za bezkonkurenční ceny

Komerční sdělení: Black Friday přinesl do nabídky JBL neuvěřitelné slevy! Pokud právě přemýšlíte nad koupí nových sluchátek či reproduktorů, nebo hledáte vhodné dárky na Vánoce, pak byste rozhodně neměli promeškat tuto jedinečnou příležitost. Na vybrané produkty si totiž můžete přijít s téměř až 50% slevou. S nákupem ale rozhodně neotálejte. Akce totiž platí pouze do 27. listopadu 2022.

Pojďme si tedy společně posvítit na nejvýhodnější produkty, na kterých můžete náramně ušetřit. Na své si přijde prakticky každý!

JBL Flip Essential 2

Hledáte kompaktní Bluetooth reproduktor, který jednoduše sbalíte na cesty? Pokud ano, určitě byste neměli přehlédnout model JBL Flip Essential 2. Tento reproduktor se vyznačuje vysoce kvalitním zvukem JBL Original Pro Sound, který jde ruku v ruce s až 10hodinovou výdrží baterie. Dokonce mu nechybí ani voděodolnost dle stupně krytí IPX7. To z něj dělá ideálního parťáka do všech podmínek – nehledě na to, zda prší či svítí slunce. V rámci Black Friday jej pořídíte s 15% slevou.

JBL Xtreme 2 Gun Metal

Nejlepší přenosný reproduktor, který se postará o hromadu zábavy za jakýchkoliv podmínek. Přesně to je JBL Xtreme 2 Gun Metal. Potěší zejména svým dynamickým stereo zvukem, o který se stará čtveřice měničů + dvojice basových zářičů, a výdrží až 15 hodin. Kdyby vám ale jeden reproduktor nestačil, můžete jich s technologií JBL Connect+ propojit hned několik a získat tak ještě lepší zážitek. Ani v tomto případě nechybí voděodolnost IPX7, která je ještě doplněna o odolnou kovovou základnu, otvírák lahví a integrované háčky. Tento model je nyní k dostání s 18% slevou (na SK e-shopu s 20% slevou).

JBL Cinema SB170

Slevové tornádo vzalo útokem i JBL Cinema SB170, který je nyní k dostání se skvělou 20% slevou! Jedná se o 2.1kanálový soundbar s bezdrátovým subwooferem a výkonem 220 W. Díky kvalitnímu zvuku, optickému vstupu s HDMI ARC a podporou Dolby Digital se postará o kvalitní ozvučení při sledování filmů či hraní her. Nechybí ani Bluetooth pro bezdrátové připojení vašeho telefonu či laptopu.

JBL Tune 760NC Black

Bezkonkurenčně největšího zlevnění se dočkala sluchátka JBL Tune 760NC. Ta totiž nyní pořídíte s neuvěřitelnou 45% slevou! Konkrétně se jedná o náhlavní sluchátka se skvělým zvukem, výdrží až 35 hodin a podporou rychlonabíjení. Již za 5 minut nabíjení získáte dostatek energie pro další 2 hodiny hraní. Nechybí ani funkce pro aktivní potlačení hluku (ANC), s jejíž pomocí si můžete vychutnat ničím nerušený poslech vaší oblíbené hudby.

JBL Wave 300 TWS

Hledáte nejlepší bezdrátová sluchátka v poměru cena/výkon? Pak jsou JBL Wave 300 TWS jasnou volbou! Tato pecková sluchátka se pyšní skvělým zvukem s technologií JBL Deep Bass, pohodlností, otevřeným designem a až 6hodinovou výdrží, kterou lze v okamžiku rozšířit o dalších 20 hodin s nabíjecím pouzdrem. Zároveň ani nechybí podpora rychlonabíjení, odolnost vůči dešti dle IPX2, možnost dotykového ovládání či podpora hlasových asistentů. Doslova tak za málo peněz získáte hodně muziky. Přesně tím se tento model vyznačuje.

Aby toho ale nebylo málo, sluchátka jsou k dostání v celkově čtyřech barevných provedeních a na všechny z nich se vztahuje 35% sleva (na SK e-shopu 38 %). JBL Wave 300 TWS zakoupíte v černé, modré, růžové a bílé variantě. V rámci akce Black Friday jsou jako jediná k dostání za zvýhodněnou cenu až do 30. listopadu (na SK e-shopu do 27. 11.).

JBL Endurance Peak II Black

Bezdrátová sluchátka JBL Endurance Peak II Black jsou skvělou volbou pro vášnivé sportovce! Samozřejmostí je u nich perfektní zvuk, který parádně oživí váš trénink a namotivuje vás na vaší cestě za lepšími výsledky. Co je však u tohoto modelu zcela zásadní, je jeho komfort a připojení. Díky systému Powerhook se nemusíte obávat například vypadnutí. To vše ještě skvěle doplňuje až 30hodinová výdrž baterie (6 hodin sluchátka + 24 hodin pouzdro), intuitivní dotykové ovládání a odolnost vůči vodě a potu dle stupně krytí IPX7. Právě to z nich dělá skvělého společníka pro jakýkoliv sport. Sluchátka navíc v rámci současných slev pořídíte s 39% slevou (na SK e-shopu 40 %).

JBL Quantum 610

JBL nezapomnělo ani na fanoušky gamingu. Do akce Black Friday proto zamířila i bezdrátová herní sluchátka JBL Quantum 610 s 23% slevou (na SK e-shopu 20 %)! Konkrétně se jedná o náhlavní sluchátka s podporou prostorového zvuku JBL QuantumSURROUND, která se tak postarají o zcela pohlcující zážitek. Pro potřeby komunikace samozřejmě nechybí vestavěný mikrofon se zaměřením na hlas. Hráče také jistě potěší až 40hodinová výdrž, případně možnost připojení napájecího USB kabelu pro „nekonečné“ hraní.

JBL Quantum 810

Máte rádi počítačové hry a chcete jen to nejlepší? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak je volba víceméně jasná – bezdrátová herní sluchátka JBL Quantum 810. Tento oblíbený model navíc nyní pořídíte s 27% slevou (na SK e-shopu 25 %)! Jedná se o pokročilejší verzi zmiňovaného headsetu, která navíc disponuje aktivním potlačením hluku (ANC) a mnohem kvalitnějším zvukem díky Hi-Res měničům. Nyní tak máte 100% jistotu, že vás při hraní nejen že nebude vůbec nic vyrušovat, ale hlavně uslyšíte každý jeden detail.

Rozšířené je i samotné připojení. Kromě 2,4GHz lze použít moderní Bluetooth 5.2. To vše skvěle uzavírá až 43hodinová výdrž, vestavěný mikrofon a velice pohodlné náušníky z paměťové pěny s koženým povrchem.