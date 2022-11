Oblíbená iOS aplikace Speedtest by Ookla se dočkala řady příjemných vylepšení

Každý z nás má zřejmě ve svém iPhonu aplikaci, na kterou nedá dopustit. V mém případě je to mimo jiné Speedtest by Ookla a to nejen proto, že mám tak trochu úchylku poměrně často měřit na různých místech rychlost internetového připojení a to následně porovnávat s jinými místy. V této aplikaci totiž naleznete kromě Speedtestu i pár dalších nedávno přidaných novinek, které stojí rozhodně za pozornost a které věřím, že leckdo ocení.

Kromě měření rychlosti internetu a VPN nabízí nově aplikace integraci služby Downdetector, která upozorňuje na výpadky služeb typu Instagram, Facebook, Messenger a tak podobně a to podle hlášení problémů s funkčností běžnými uživateli. Pokud tedy nějaké služby tohoto typu využíváte, rozhodně není špatné mít jednoduchou možnost zkontrolovat jejich funkčnost právě díky tomuto nástroji. To však není ani zdaleka vše. Speedtest totiž nyní disponuje třeba i mapou pokrytí mobilním datovým signálem, díky čemuž si tak můžete jednoduše zkontrolovat, zda je ve vaší oblasti k dispozici 5G, LTE či pouhé 2G/3G. Třešinkou na dortu je pak možnost změnit si ikonu aplikace s tím, že kromě té výchozí je k dispozici ještě dalších šest možností. Zkrátka a dobře, Speedtest by Ookla je opravdu univerzální aplikací, která dokáže rozhodně v lecčem potěšit.

Speedtest by Ookla můžete na iPhone stáhnout zde