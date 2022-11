Nejen iPhony 14 Pro! Na Vánoce hrozí i nedostatek těchto AirPods

Letošní Vánoce by mohly být pro fanoušky Applu nejsmutnější za posledních několik let. Zdá se totiž, že kromě nedávno představených iPhonů 14 Pro postihnou problémy s dostupností i AirPods Pro 2. generace. Vyplývá to alespoň z informací analytika Ming-Chi Kua, dle kterého musel Apple nyní narychlo pozastavit výrobu u jednoho z jeho klíčových dodavatelů. Důvodem mají být blíže nespecifikované výrobní potíže, které je třeba před obnovením vyřešit.

Ačkoliv měl Apple v souvislosti s pozastavením výroby AirPods Pro 2 u Goerteku domluvit naopak navýšení výroby u Luxshare Precision, tento výrobce není dle všeho schopen jeho závazky převzít na 100 %, což se ve výsledku může Kua projevit právě tím, že bude AirPods Pro 2 na trhu v následujících týdnech nedostatek. To se totiž rozjede nákupní vánoční horečka naplno, což s sebou logicky přinese vyšší poptávku a tedy rychlejší vyprazdňování skladů Applu. A jelikož byly v předešlých letech AirPods jedním z hlavních hitů Vánoc, dá se očekávat, že i letos bude poptávka po nich opravdu velká. Jak se celá situace vyvrbí nicméně ukáže až čas. Ekonomická situace ve světě totiž může letošní Vánoce nasměrovat zcela jinak, než na co jsme byli v minulosti zvyklí.