iOS 16.2 přináší možná dosud nejužitečnější nativní widget pro lock screen iPhonů

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se do iOS 16.2 chystá nový widget pro sledování spánku a už tu máme další podobně pozitivní zprávu ze stejného soudku. Kromě widgetu pro spánek totiž Apple chystá do iOS 16.2 ještě další nativní widget, který je přitom z hlediska své užitečnosti ještě o něco dál.

Na lock screen vašeho iPhonu si budete moci po přechodu na iOS 16.2, jehož vydání lze očekávat zhruba za měsíc, připnout nový widget medikace, který vás bude upozorňovat na to, jaké léky si máte dnes vzít dle toho, co jste si do aplikace Zdraví za medikamenty přidali. Díky tomu by se tak mělo výrazně snížit riziko zapomenutí užití léku, které je pro leckoho velmi rizikovou záležitostí. Fajn je navíc i to, že widget pro léčiva půjde na lock screen připnout ve dvou verzích, díky čemuž si tak vcelku slušně půjde zamykací obrazovku iPhonu přizpůsobit. Apple tedy opět dokazuje, že na widgety má skutečně cit.