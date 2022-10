iOS 16.2 přináší nový nativní widget pro lock screen iPhonů

Přestože se to zprvu úplně nezdálo, že by toho měl iOS 16.2 přinést na iPhony vyloženě mnoho nového, s rostoucím odstupem od vydání jeho první výojářské bety se začínají přeci jen objevovat další a další novinky, které stojí rozhodně za to. Jednou z nich je třeba i zbrusu nový nativní widget, který Apple do bety v tichosti přidal, kvůli čemuž jej kdekdo přehlédl.

Apple v rámci iOS 16.2 umožňuje nově na Lock Screen nebo chcete-li zamykací obrazovku iPhonu umístit widget monitoringu spánku, který odráží data naměřená v sekci Spánek v nativní aplikaci Zdraví a to jak při používání Apple Watch, tak při používání režimu spánku přímo na iPhonu. Ten totiž elementárně analyzuje alespoň délku vašeho spánku, což leckomu stačí. Co se týče designu widgetů, k dispozici jsou celkem tři možnosti zobrazení, přičemž jedna zabírá jeden čtvercový slot na Lock Screenu a zbylé dvě pak zabírají sloty dva a jsou tedy podlouhlé. Jak widgety vypadají se pak můžete podívat v galerii níže, byť je třeba jedním dechem dodat, že do veřejného vydání mohou projít ještě určitými designovými změnami. Kdy přesně se jich dočkáme je nicméně v současnosti velkou neznámou, byť by nebylo absolutně překvapivé, kdyby se tak stalo v první polovině prosince.