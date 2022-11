AirTagy nejsou podle Applu vhodné pro sledování zvířat, jednoho psa však už přesto zachránily

Když Apple v dubnu loňského roku světu představil lokalizátory AirTag, v celé řadě rozhovorů se nechali jeho zástupci slyšet, že je tento produkt určený prakticky jen pro sledování předmětů, nikoliv osob a zvířat. Tato slova měl pak kalifornský gigant uvedena i „pod čarou“ na jeho mikrostránce věnované právě AirTagu, čímž chtěl uživatele svých produktů přesvědčit o tom, že pro některé případy AirTagy příliš smysl nemají. Nový příběh z Floridy však dokazuje, že i pro pejska je AirTag vhodný, respektive může být.

Fotogalerie AirTag LsA 1 AirTag LsA 2 AirTag LsA 3 AirTag LsA 4 AirTag LsA 5 AirTag LsA 6 Vstoupit do galerie

Americká média zveřejnila v posledních dnech poměrně zajímavý příběh o psovi, kterému jeho majitelka umístila prozíravě na obojek právě AirTag, kdyby se jí náhodou někdy zaběhl. V takovém případě měl totiž s trochou štěstí AirTag pomoci s pátráním, což se nakonec i potvrdilo. Pes se totiž ženě skutečně zaběhl a to navíc tak nešťastně, že si toho jeho majitelka všimla až po relativně dlouhé době. Ve chvíli nepozornosti totiž utekl z domu, od kterého se rázem výrazně vzdálil a bylo tedy nereálné, že by jej byla žena schopna bez AirTagu snadno najít. Jelikož však psíka odchytila odchytová služba a převezla jej do záchytné stanice v centru města, kde se pohybuje spousta lidí s Apple produkty, měla majitelka psa jeho polohu díky AirTagu doslova jako na dlani a nebyl tedy problém si jej přivézt zpět domů. Ano, jednalo se z velké části o štěstí vzhledem k tomu, že se kolem AirTagu pohybovali lidé vybavení Apple produkty, které byly schopny předat signál. Je však rozhodně lepší mít alespoň nějakou naději právě díky AirTagu než žádnou.

AirTag lze zakoupit například zde