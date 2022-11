Podívejte se na první gameplay z remasterovaných Bulánků!

Jen máloco vyvolalo v posledních měsících na české herní scéně takový poprask jako oznámení plánu oživit jednu z nejlegendárnějších tuzemských her Bulánci. Tvůrcům této hry se totiž podařilo velmi rychle přes Startovač vybrat od lidí 7 308 770 korun, čímž se nejenže zavázali k tomu, že s remasterem Bulánků skutečně dorazí, ale že jej zároveň rozšíří o spoustu nových prvků a dokonce je dostanou i na mobily či Macy. Pokud jste se na projekt rozhodli přispět i vy a to tak, že jste si za své peníze předplatili předběžný přístup do hry, dočkáte se jej již příští týden. Hra by totiž měla být na Steamu v rámci předběžného přístupu k dispozici konkrétně od 14. listopadu, přesněji pak od 19:00 s tím, že předplatitelé dostanou právě v tento den na mail klíč ke vstupu. Pokud jste se pak pro podporu Bulánků nerozhodli a počkáte si až na jejich plné vydání, můžete si nyní alespoň prohlédnout první komplexnější gameplay video, které poodhaluje hratelnost spolu s finální grafikou v celé kráse. A že je skutečně na co se těšit.