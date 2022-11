Apple „zabil“ jeden z nejoblíbenějších fanouškovských Apple kanálů na YouTube

Fanouškovský svět Applu je zase o jeden povedený youtubový kanál chudší. Nikoliv však proto, že by jeho majitele omrzelo přidávání nových videí, ale proto, že si to usmyslel Apple. Řeč je konkrétně o kanálu Apple WWDC Videos, který měl na svém kontě stovky videí z konferencí WWDC včetně nejrůznějších sestřihů a tak podobně. Tato videa nasbírala za roky provozu miliony zhlédnutí, avšak zničehonic se Applu zprotivila a ten se je proto rozhodl skrze Google smazat.

Kanál Apple WWDC Videos měl na YouTube mnohaletou tradici a Apple až doposud nikdy nepohoršoval. To se však zničehonic změnilo a jelikož není pochyb o tom, že jeho majitel porušoval autorská práva Applu, nebylo pro kalifornského giganta vůbec složité jej zlikvidovat. Na Google, který za YouTube stojí, stačilo zatlačit skrze zákon DMCA, což vedlo k okamžitému udělení tří výstrah a následnému zabanování s nulovou možností odvolat se. A i kdyby se odvolání povedlo, bylo by ve výsledku zcela k ničemu, protože by stejně musel kanál odstranit veškerá svá videa, což je poměrně šílené. „Svá“ videa však majitel kanálu dle svých slov přeci jen chce udržet při životě a to skrze jiný internetových archív, kde nikomu trnem v oku nebudou. Jak rychle jej zpřístupní veřejnosti je však otázkou.