Recenze GPO Manhattan: 100W party boombox s retro designem

V dnešní recenzi se podíváme na retro boombox od značky GPO, konkrétně na model Manhattan. Jedná se o kombinaci bezdrátového reproduktoru, stereo boomboxu a mixu pro mikrofon, který se prodává za cenu mírně převyšující 5 tisíc korun.

Specifikace

GPO Manhattan se chlubí čtveřicí měničů uspořádaných do dvojic (2x tweeter + woofer), každá s nominálním výkonem 50W. Celkově tedy systém nabídne sílu 100W (peak). Pokud by vám tento výkon z nějakého důvodu nestačil, Manhattan umožňuje bezdrátové propojení s dalšími 19 modely, ze kterých jde vytvořit pořádně hlasitý „stack“. Vzhledem k zaměření modelu nechybí podpora pro Bluetooth, samozřejmostí je také USB konektivita (s podporou nahrávání), 3,5mm audio jack a dvojice 6,3 mm mikrofonních vstupů. Boombox je možné využívat i v bezdrátovém režimu, ve kterém se 70% hlasitostí vydrží zhruba čtyři hodiny. Nabíjení z plna do prázdna následně zabere zhruba hodiny tři (integrovaná baterie disponuje kapacitou 5000 mAh a spotřeba systému v peaku je cca 70 W. Manhattan je k dispozici pouze v jednom barevném provedení (stříbrná) a jako celek váží téměř 8,5 kg.

Provedení

Boombox je takřka celý z plastu, výjimkou jsou pouze pogumované nohy, gumou obalené přepínače pro vypnutí/zapnutí reproduktoru a displeje a transportní madlo, jehož rám je kovový. To nejzajímavější z hlediska designu a funkčních prvků se nachází na čelní a vrchní straně. Na té čelní najdeme výstupy měničů a barevný displej, který zobrazuje dynamicky se měnící vlnovku ekvalizéru. Na horní straně boomboxu pak najdeme hlavní ovládací panel s veškerými potřebnými ovládacími prvky. Ty jsou vyvedeny hned několika způsoby, a to buď posuvnými jezdci, potenciometry, dvoupolohovými přepínači (s velmi uspokojivým chodem) a klasickými tlačítky. Ovládací prvky jsou povedené a příjemně se s nimi pracuje. Design jako takový je více subjektivní záležitost, nicméně na první pohled neurazí. Na zadní straně reproduktoru najdeme prolisy v plastu, které slouží jako výdechy ozvučnice, dále se zde nachází port pro nabíjecí konektor.

Ovládání

Jak již padlo výše, veškeré ovládací prvky najdeme na horní straně boomboxu. Zleva doprava se zde nachází trojice posuvných jezdců pro ovládání připojených mikrofonů (gain 1, gain 2 a echo), vedle najdeme čtveřici konektorů (USB, 3,5mm jack a 2x 6,3 mm jack), následují čtyři potenciometry, jejichž prostřednictvím se ovládá charakter zvuku (volume, balance, bass a treble), vedle nich je šestice klasických tlačítek pro párování, nahrávání a ovládání přehrávané hudby (play, pause, skip) no a na úplném konci ovládacího panelu najdeme dva dvoupolohové přepínače pro vypnutí/zapnutí boomboxu a vypnutí/zapnutí displeje (v obou případech se stavovými diodami nad nimi). Z hlediska ovládání není moc co dodat a manipulace s boomboxem je velmi snadná. Při procesu párování reproduktor komunikuje dámským hlasem s asijskou angličtinou, ovšem s párováním jako takovým nebyl během testování žádný problém.

Zvuk

GPO Manhattan nabídne překvapivě čistý a vyrovnaný zvukový projev, a to téměř na všech úrovních hlasitosti. Na horním limitu hlasitosti se začne zvukový přednes trochu rozpadat, jak měniče přestávají stíhat, nicméně do zhruba 80-90% hlasitosti je vše v pořádku (v závislosti na přehrávané hudbě). V defaultním nastavení (s tónovými potenciometry na 12. hodině) je zvuk poměrně neutrální s citelnými středovými polohami a adekvátními basy, které nestrhávají zbytek zvuku svým směrem. Na úrovni basů a výšek je pak možné zvuk upravovat a „svůj“ zvuk si tak najde pravděpodobně každý z uživatelů. Manhattan si poradí s většinou žánrů, které do něj pustíte. Jen v případě některých skutečně tvrdých metalových songů s výraznou basovou linkou a agresivními bicími se může zvuk mírně slévat dohromady. Nejde však o nic hrozného a jde víceméně o limitace způsobené fyzikálními zákony a konstrukcí reproduktoru. Troufám si tvrdit, že po zvukové stránce bude reproduktor vyhovovat naprosté většině potenciálních zákazníků.

Závěr

GPO Manhattan je vcelku povedený boombox s retro designem, který nabídne podporu pro připojení dvou mikrofonů pro pořádné karaoke hrátky, slušnou míru konektivity, povedené ovládací prvky a solidní výdrž baterie. Diskutabilní se může jevit design, který je poměrně jednoduchý a v kombinaci s použitými materiály působí produkt poněkud stroze. Tento pseudoproblém může teoreticky řešit například vyšší model Brooklyn, který nabídne přehrávač pro CD, tape deck, analogové/digitální rádio a další funce pro náročnější uživatele. Ovšem jako pomyslný základní model této retro řady funguje GPO Manhattan spolehlivě.

GPO Manhattan si můžete zakoupit například zde