Recenze Connect IT NEO ELITE: Profesionální herní myš s neuvěřitelnou přesností

Hraní videoher se neobejde bez kvalitního příslušenství, zejména tedy bez pořádné herní myši. Ve hrách totiž záleží na každém milimetru a jediný špatný či nepřesný pohyb nás může stát život, což platí dvojnásob v kompetitivních online titulech, kde se můžeme utkat například s našimi přáteli. Do redakce nám nyní dorazila herní myš Connect IT NEO ELITE, která je žhavou novinkou slibující maximální přesnost, skvělou ergonomii a řadu dalších výhod.

Již od prvního pohledu je jasně patrné, k jakým účelům je myš Connect IT NEO ELITE vlastně určena. Jasně o tom totiž vypovídá její design a styl, provedení i samotné balení. Pojďme si proto detailně posvítit na tento model a zodpovědět, zda se doopravdy jedná o tak kvalitní herní myš, jak ji prezentuje sám výrobce.

Oficiální specifikace

Než se pustíme do samotného testování, pojďme si ještě v rychlosti projet oficiální technické specifikace udávané výrobcem. Jak už jsme tedy zmínili výše, Connect IT NEO ELITE se kategorizuje jako profesionální herní bezdrátová myš, která dokonce disponuje vlastním nabíjecím dockem. Naprostým základem je však optický senzor Pixart PAW3325 v kombinaci s mechanickými spínači HUANO, které mají nabídnout životnost 20 milionu kliknutí. Jelikož je myš bezdrátová, disponuje také vestavěným Li-ion akumulátorem s kapacitou 500 mAh, který slobuje výdrž až 34 hodin (při vypnutém podsvícení).

Balení Connect IT NEO ELITE:

Connect IT NEO ELITE 2 Connect IT NEO ELITE 3

To nás zároveň posouvá k další příjemné vlastnosti. Myš nabízí poměrně elegantní RGB podsvícení. Co se týče rozlišení, Connect IT NEO ELITE dokáže fungovat ve čtyřech režimech s 1000, 1600, 3200 a 5000 DPI. Samotné DPI ale dosahuje od 200 do 10 000 DPI a lze si jej kompletně přizpůsobit prostřednictvím softwaru. Z hlediska připojení se pak uživateli nabízí dvě možnosti. Buďto můžeme myš připojit drátově (skrze vestavěný kabel USB-C/USB-A), nebo bezdrátově s využitím samotného docku. Ten jen stačí připojit k počítači.

Důležitou roli hraje i zmiňovaný software, který výrazně rozšiřuje možnosti tohoto modelu a posouvá jej o několik úrovní vpřed. S jeho pomocí lze totiž upravit nejen DPI, ale také funkce vestavěných tlačítek či samotné podsvícení. Bohužel k tomu potřebná aplikace je k dispozici pouze pro operační systém Windows. I přesto však tento benefit můžeme zužitkovat i v kombinaci s jablečnými počítači. Na to si ale posvítíme o něco později.

Design a ergonomie

Z hlediska designu nemám myšce snad vůbec co vytknout. Hned při prvním uchycení jde jasně poznat, že výrobce moc dobře ví, na koho cílí a co své cílové skupině potřebuje nabídnout. Connect IT NEO ELITE dokonce nabízí pogumované boky, díky čemuž se myš daleko lépe drží a dodává nám maximální kontrolu, což je při hraní naprostou prioritou. Do toho všeho skvěle zapadá i samotné RGB podsvícení. To je totiž decentní, kdy nádherně kopíruje křivky myši a opisuje samotné logo NEO ELITE.

Fotogalerie Connect IT NEO ELITE 1 Connect IT NEO ELITE 5 Connect IT NEO ELITE 6 Connect IT NEO ELITE 7 Connect IT NEO ELITE 8 Connect IT NEO ELITE 9 Connect IT NEO ELITE 11 Connect IT NEO ELITE 14 Vstoupit do galerie

V tomto ohledu mě myš velice příjemně překvapila. Jak už jsme zmínili výše, nabízí totiž nesmírně příjemný úchop a velice dobře se s ní pracuje. Pogumování se navíc dočkalo i prostřední kolečko, což zajišťuje o dost přirozenější scrollování. Co se týče vestavěného USB-C konektoru, ten najdeme na přední straně. Zespodu pak můžeme vidět samotný optický senzor, dva piny pro bezdrátové nabíjení, základní informace a posuvník pro zapnutí/vypnutí myši. Tento posuvník funguje ve třech polohách – vypnuto, zapnuto s podsvícením a zapnuto bez podsvícení.

Osobní zkušenost

Nyní přejděme k tomu nejdůležitějšímu aneb jak funguje Connect IT NEO ELITE v praxi. Hned z počá tku musím zmínit, že přestože jsem používal myš v kombinaci s macOS, žádné zásadní mezery jsem nepociťoval. Naopak velice stručně lze říct, že vše funguje tak, jak má. Prvotně jsem od myši neměl žádná velká očekávání, a tak nějak jsem čekal, že bude fungovat úplně „normálně“. V tom jsem se ale zásadně spletl. Myš je dle mého názoru téměř perfektní a určitě bych se nebál ji ohodnotit jako 10/10. Kombinace kvalitního optického senzoru, rozumné hmotnosti a skvělé ergonomie jednoduše zajišťuje co možná nejlepší požitek z používání.

O tom také jasně vypovídá fakt, že jsem při testování myši kompletně přestal používat jablečný trackpad. I když je trackpad díky skvělé provázanosti se systémem a podpoře gest dost možná nejlepší variantou pro ovládání operačního systému macOS, tak i přesto jsem si velice rychle zvykl na myš v kombinaci s klávesovými zkratkami pro případné přepínání mezi plochami a Mission Control. Ještě lepší zážitek myš nabízí v případě gamingu, a to bez ohledu na to, zda ji používáme drátově či bezdrátově. Odezva je vždy prakticky nulová a upřímně jsem během rozsáhlého testování nepocítil byť jen sebemenší rozdíl. Konkrétně jsem ji používal ve hrách jako League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive či Tomb Raider a ve všech případech jsem se na myš mohl vždy 100% spolehnout.

Dockovací stanice

Ikonickým parťákem pro Connect IT NEO ELITE je také již zmiňovaná dockovací stanice, která je pro správné fungování nesmírně důležitá. Stanice jako taková totiž slouží například pro bezdrátové propojení s počítačem/Macem. Jednoduše ji prostřednictvím USB stačí připojit k zařízení a o zbytek se dock postará za nás, kdy inicializuje bezdrátové spojení s myší a zajistí její bezchybnou funkčnost. Pokud bychom si chtěli poradit bez docku, stačí připojit myš takzvaně „na přímo“.

U pouhého propojení s počítačem to ale rozhodně nekončí. Jak už vás logicky mohlo napadnout, dock zároveň funguje pro napájení vestavěné baterie . V takovém případě stačí myš na stanici položit a ona se už sama pomocí magnetů přichytí a začne nabíjet. Pokud tedy například na konci dne odcházíme od počítače, není nic jednoduššího, než položit myš na dock a mít tak jistotu, že ji další den budeme mít naplno připravenou k práci i zábavě. Upřímně se mi tento přístup nesmírně líbí. Mám tak příležitost mít myš neustále nabitou, aniž bych musel neustále měnit baterie či hledat volnou nabíječku. Naopak tak mohu mít vše připraveno přímo na pracovní desce.

Fotogalerie #2 Connect IT NEO ELITE dock 1 Connect IT NEO ELITE dock 2 Connect IT NEO ELITE 13 Vstoupit do galerie

Dockovací stanice má v poslední řadě také informativní funkci. Prostřednictvím LED diod nám totiž dává najevo o DPI režimu a stavu nabití. Jak už jsme naznačili výše, myš dokáže v rychlosti přepínat mezi čtyřmi režimy rozlišení, které lze ještě přizpůsobit prostřednictvím softwaru. Dock už podle toho jen vykreslí, zda máme aktivní první, druhý, třetí, nebo čtvrtý režim. Úplně stejně navíc informuje o baterii. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit barevné RGB podsvícení, které skvěle dotváří gamingovou atmosféru.

Software

Jak už jsme zmínili výše, myš lze kompletně přizpůsobit prostřednictvím příslušného softwaru. Ten nám umožňuje přeprogramovat každé tlačítko, nastavit podsvícení a DPI, nebo rovnou naprogramovat makra. Bohužel potřebná aplikace je k dostání pouze pro PC s Windows. Na první pohled se tak může zdát, že mají jablíčkáři jednoduše smůlu. To naštěstí není tak úplně pravda. I při použití s macOS totiž můžeme těžit z možností, které nám zmiňovaná aplikace propůjčuje.

Je totiž důležité si uvědomit, že myš Connect IT NEO ELITE disponuje vestavěnou pamětí, která slouží pro uložení nastavení a uživatelských profilů. Celkově si tak můžeme vytvořit čtyři nezávislá nastavení a následně už mezi nimi pouze přepínat dle potřeby. Pro nás je však zcela zásadní ona paměť. Pokud bychom si tedy chtěli myš trošku přizpůsobit a například změnit styl podsvícení, nastavit programovatelná tlačítka nebo dokonce připravit makra, prakticky nic nám v tom nebrání. Jedinou podmínkou je, že veškerá nastavení musíme provést na Windows.

Software pro přizpůsobení myši Connect IT NEO ELITE software windows 4 Connect IT NEO ELITE software windows 3 Connect IT NEO ELITE software windows 1 Connect IT NEO ELITE software windows 2 Vstoupit do galerie

Na tom ale není vůbec nic složitého. Myš lze prakticky okamžitě připojit k PC a prostřednictvím aplikace nastavit tak, jak nám nejlépe vyhovuje. Následně se už jen stačí vrátit k našemu jablíčku a máme hotovo. Jediným nedostatkem je, že v takovém případě nedokážeme využít možnost rychlého přepínání mezi uživatelskými profily. O přepnutí se totiž stejně tak stará software, který nám bohužel není k dispozici. Každopádně vše, co si nastavíme, zůstává uloženo v paměti myši, díky čemuž je ve finále úplně jedno, s jakým zařízením budeme ve finále pracovat.

Závěr

Pokud jste pozorně četli předcházející řádky, pak vám je můj pohled na Connect IT NEO ELITE moc dobře znám. Dle mého názoru se jedná o perfektní herní myš, kterou ocení zejména ti hráči, pro něž jsou kvalita a přesnost naprostou prioritou. Jak už jsme totiž naznačili výše, tomuto modelu absolutně nic nechybí. Naopak disponuje vším, co jako hráči můžeme od myši požadovat – od kvalitního optického senzoru, přes elegantní vzhled a ergonomii, až po stylové RGB osvětlení a možnosti kompletního přizpůsobení.

Ostatně to jsou hlavní důvody, proč se nebojím myš ohodnotit maximálním počtem bodů. Přestože jako jablíčkář nemám možnost plně využít veškeré její možnosti, tak i přesto ji nelze upřít její důraz na kvalitu a perfektní zpracování. Pozitivní hodnocení si totiž rozhodně zaslouží. Na druhou stranu tento model nemusí být parťákem pouze pro hraní. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že se skvěle hodí i na precizní práci, například v grafických či video editorech. Osobně jsem ji používal při úpravě videí v DaVinci Resolve, kde se mi osvědčila daleko lépe než trackpad.

Myš Connect IT NEO ELITE zakoupíte za 1499 Kč zde