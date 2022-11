5 tipů pro zrychlení Apple Watch s watchOS 9.1

Operační systém watchOS 9 je pro veřejnost k dispozici již několik týdnů. Apple samozřejmě systém i nadále vyvíjí, a tak před nedávnem vyšla první větší aktualizace v podobě watchOS 9.1. V této nové verzi jsme se dočkali několika vylepšení a oprav chyb, jak už to tak ale bývá, tak se také našli uživatelé, kteří si začali stěžovat na zpomalení systému. V tomto článku se tak zaměříme na 5 tipů, které můžete využít pro zrychlení Apple Watch s watchOS 9.1. Vrhněme se přímo na věc.

Pokud na Apple Watch cokoliv otevřete, kamkoliv se přesunete anebo zkrátka uděláte libovolný úkon, tak si můžete všimnout animace nebo efektu, který jej doprovází. I díky animacím a efektům vypadá watchOS jednoduše dobře. Především u starších Apple Watch však mohou animace a efekty způsobovat zpomalení systému z důvodu využívání hardwarových zdrojů. Naštěstí je ale můžete jednoduše vypnout, a to v Nastavení → Zpřístupnění → Omezit pohyb , kde přepínačem aktivujte možnost Omezit pohyb.

Aplikace mohou na pozadí aktualizovat svůj obsah. Díky tomu se vám vždy zobrazí nejnovější obsah, ať už se jedná o předpověď počasí, příspěvky na sociálních sítích či data aktivity. Tato činnost na pozadí však využívá hardwarové zdroje, a tak se kvůli ní můžete ocitnout v situaci, kdy se Apple Watch začnou zasekávat. Pokud vám tedy nebude vadit si na nejnovější obsah vždy pár sekund počkat, můžete aktualizace na pozadí omezit u vybraných aplikací či kompletně vypnout a Apple Watch tak zrychlit. To učiníte v Nastavení → Obecné → Aktualizace na pozadí.

Vypnutí nepoužívaných aplikací

Zatímco na iPhonu bychom zbytečně aplikace vypínat neměly, jelikož to žádný výkonnostní rozdíl nepřinese, tak u Apple Watch je tomu naopak – především tedy u těch starších, které nemají k dispozici výkonu na rozdávání. Málokdo ale ví o tom, jakým způsobem se vlastně dají aplikace ve watchOS vypnout. Konkrétně je nutné, abyste se prvně do konkrétní aplikace přesunuli, například skrze Dock. Následně podržte boční tlačítko, až se objeví obrazovka s posuvníky, a pak už jen podržte digitální korunku do té doby, až dojde ke skrytí posuvníků. Tímto jste úspěšně aplikaci ukončili.