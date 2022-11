Proč se vyplatí pořídit Apple Watch vašim blízkým v důchodovém věku

V souvislosti s Apple Watch slýcháme velmi často příběhy o záchraně lidských životů díky funkcím jako monitoring tepové frekvence, EKG či okysličení krve. Tyto hodinky toho však zvládají o poznání víc a byť vždy nemusí vyloženě zachraňovat život, mohou jej minimálně výrazně zpříjemnit a usnadnit. Své o tom ví 81letý americký důchodce, kterému hodinky pomohly „jen“ vstát, čímž perfektně dokázaly to, že mají velké uplatnění pro lidi každého věku.

Americký osmdesátník, který se o svůj příběh podělil s tamními médii, měl před dvěma týdny o víkendu v úmyslu vyměnit olej ve své sněhové fréze, k čemuž se potřeboval dle svých slov posadit. V jednu chvíli se však na židli naklonil tak nešťastně, že z ní spadl a byť se mu nic nestalo, neměl poblíž nikoho, kdo by mu pomohl. Muž navíc ležel venku a tedy teoreticky hrozilo, že by mohl po delší době například prochladnout, což by v jeho věku mohlo přivodit nemalé problémy. Jelikož měl však na ruce Apple Watch schopné detekovat pád, nechal jednoduše hodinky automaticky vytočit záchranné složky, kterým následně sdělil, že je v pořádku a stačilo by, kdyby k němu tedy dorazil například nějaký policista v blízkosti a pomohl mu stát. Tak se i stalo, díky čemuž měl celý příběh dobrý konec. Jak tedy můžete sami vidět, Apple Watch dokáží vytrhnout trn z paty i při relativně banálních věcech, díky čemuž se je rozhodně vyplatí pořídit třeba i vašim blízkým v důchodovém věku. Nikdy totiž nevíte, kdy je něco podobného potká a oni budou potřebovat pomoc.

