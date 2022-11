Apple začal prodávat novou Apple TV 4K (2022). Láká na brutální výkon i super cenu

Je pátek 4. listopadu krátce po 8. hodině ranní, což ve fanouškovském světě Applu znamená jediné – v České republice a na Slovensku odstartovaly oficiálně prodeje nedávno představené Apple TV 4K (2022). Pokud jste si tedy tento produkt v uplynulých zhruba dvou týdnech předobjednali, s trochou štěstí by vám měl být dnes doručen ať už na prodejnu, do výdejního boxu či třeba k vám domů. Frázi „s trochou štěstí“ musíme nicméně jako již tradičně zdůraznit – podle našich informací od českých prodejců totiž Apple ani tohoto produktu neposlal na sklady příliš velké množství, takže se dá očekávat, že kdo předobjednávku neučinil, zřejmě si na svou Apple TV bude muset nějakou chvíli počkat.

A na co že vlastně nová generace jablečného smart boxu láká? Kromě mírně menšího těla je to zejména procesor A15 Bionic spolu s vyšší RAM pamětí, díky čemuž by si tak měla Apple TV lépe poradit s náročnějšími aplikacemi a hrami. Potěší ale třeba i nasazení USB-C namísto Lightningu u ovladače či podpora HDR10+. Možná tím největším prodejním argumentem je však cena, která je u základního modelu nastavena na 4199 Kč, u vyššího disponujícího 128GB úložištěm a ethernetovou zdířkou pak 4799 Kč. Jedná se tedy o nejdostupnější špičkovou Apple TV za poslední roky.

