Netflix spustil levné předplatné s reklamami, má to ale háček

Další krok Netflixu proti úbytku jeho diváků je tu. Streamovací gigant totiž po měsících příprav konečně spustil svůj zbrusu nový balíček předplatného, kterým doplnil trojici základních předplatných ve formě Basic, Standard a Premium. Řeč je konkrétně o nejlevnějším balíčku nesoucím název Basic with ads, u kterého – jak již název napovídá – naleznete reklamy, které umožnily Netflixu jeho cenu snížit. Háček je však v tom, že v našich luzích a hájích zatím oficiálně k dispozici není a tudíž se k němu lze dostat maximálně tak přes VPN. Nabízí se nicméně otázka, zda má vůbec smysl podobné obstrukce podstupovat.

Cena balíčku Basic with ads je nastavena na 6,99 dolarů měsíčně, tedy v přepočtu asi 173 Kč, přičemž v Česku vychází cena klasického základního balíčku bez reklam na 199 Kč. Kromě reklam vám však úspora 26 Kč ubere třeba i možnost stahování obsahu a jeho následné offline přehrávání či sledování kompletní knihovny Netflixu. Do předplatného s reklamami totiž kvůli licenčním podmínkám Netflix nasadil jen část svého obsahu, který nabízí ve zbylých předplatných. Omezení je tedy evidentně poměrně dost a přesně proto je velkou otázkou, zda má vůbec tato novinka šanci na úspěch. Ostatně, v USA vychází klasický Basic na 9,99 dolarů, takže i zde je rozdíl vcelku zanedbatelný – tedy s přihlédnutím na mínusy předplatného s reklamami. Pokud byste však přesto po úspoře prahli, vězte, že je balíček k dispozici v USA, Velké Británii, Austrálii, Brazílii, Francii, Německu, Itálii, Japonsku, Kanadě, Mexiku a Jižní Koreji. Pomocí VPN by tedy neměl být problém jej z těchto zemí čerpat.