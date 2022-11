Jednou z hlavních funkcí v novém iOS 16 je také Sdílená knihovna fotek na iCloudu. Apple však bohužel nestihl tuto funkci dokončit a otestovat do prvního vydání iOS 16, a tak jsme se dočkali přidání až v následující aktualizaci iOS 16.1. Pokud sdílenou knihovnu aktivujete, tak dojde k vytvoření takové knihovny, do které mohou přispívat i ostatní účastníci, jenž si předem zvolíte. Kromě toho však tito účastníci budou schopni veškeré obsah také upravovat a mazat, a proto je nutné vybírat s rozvahou. Na našem magazínu se v posledních dnech všem novinkám ze Sdílené knihovny na iCloudu věnujeme a tento článek nebude výjimkou.

Jak na iPhone ve sdílené knihovně aktivovat oznámení o smazání obsahu

Výše jsem zmínil, že účastníci sdílené knihovny v ní mohou neomezeně mazat obsah, což samozřejmě může být problém. Bohužel nelze ve sdílené knihovně nějakým způsobem nastavit pravomoce, díky kterým by bylo možné přesně určit, co konkrétní účastníci mohou dělat. Dobrou zprávou ale je, že alespoň nějak lze proti mazání obsahu ve sdílené knihovně bojovat. Nastavit si totiž můžete oznámení, která vás o případném mazání obsahu budou informovat, a následně učinit patřičné kroky. Aktivaci těchto oznámení provedete následovně:

Prvně na vašem iPhonu přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, sjeďte o něco níže, kde najděte a rozklikněte sekci Fotky.

Zde pak opět přejeďte o kousek dolů, a to ke kategorii Knihovna.

Následně v rámci této kategorie jednoduše rozklikněte řádek Sdílená knihovna.

Tady už jen dole stačí pomocí přepínače aktivovat funkci Oznámení o smazání.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné ve Sdílené knihovně fotek na iCloudu nastavit oznámení o smazání obsahu. Díky tomu budete jednoduše schopní zjistit, kdo konkrétní obsah maže. Následně na to můžete dotyčného upozornit, a pokud to bude pokračovat, tak jej samozřejmě můžete ze sdílené knihovny odebrat. Stačí přejít do Nastavení → Fotky → Sdílená knihovna, kde nahoře dotyčného účastníka rozklikněte, a poté vyberte dole možnost pro jeho odebrání ze sdílené knihovny.