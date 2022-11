Apple se ani příští rok Qualcommu nezbaví, jeho 5G modemy budou mít iPhony i nadále

Vývoj vlastního 5G modemu pro budoucí iPhony či iPady nejde Applu ani zdaleka podle plánu, což nyní potvrdil další velmi důvěryhodný zdroj. Řeč je konkrétně o Marku Gurmanovi z Bloombergu, jehož vazby sahají až do samotného Applu, díky čemuž může již nyní, že ani příští rok nebude výrobce schopen splnit svou vizi přechodu na vlastní 5G řešení. O to se přitom snaží již řadu let.

Apple začal na vlastních 5G modemech pracovat již kolem roku 2017, kdy bylo 5G sice ještě v plenkách, nicméně už tehdy bylo jasné, že k němu svět směřuje. Jelikož však začínal de facto od nuly, byť za pomocí bývalých expertů Intelu, Qualcommu a dalších společností, nebyl schopen svůj 5G modem dokončit pro své první produkty podporující tento standard a musel se tak obrátit na Qualcomm, se kterým vedl v té době právní bitvu. V pracích na modemu sice pokračuje doposud, proslýchá se však, že úspěchy tak úplně nesklízí, kvůli čemuž se spolupráce s Qualcommem protahuje víc než bylo ještě před lety nemyslitelné. Jen pro zajímavost, po iPhonech 12 coby prvních 5G iPhonech se hovořilo o nasazení vlastního 5G modemu i v souvislosti s letošními iPhony 14 (Pro), k čemuž však evidentně nedošlo. A nyní Gurman potvrdil dřívější slova Ming-Chi Kua a dalších předních analytiků o tom, že ani příští rok nebude pro Apple úspěšný.

V tuto chvíli je velkou otázkou, v jaké fázi je v současnosti celý modemový projekt Applu, protože se již nějakou dobu objevují zprávy o tom, že byl kvůli dlouhodobému neúspěchu pozastaven. Gurman se sice nechal slyšet, že nyní práce na modemu opět probíhají, nicméně s víceméně nejasným výsledkem. S ohledem na tuto skutečnost si tak nemá smysl nalhávat, že je tento komponent na spadnutí a lze jej očekávat třeba již v roce 2024 u iPhonů 16. Mnohem pravděpodobnější je totiž to, že se jej dočkáme až podstatně později, zda-li vůbec.