Zopakuje Fed rétoriku ostatních centrálních bank?

Tisková zpráva: Ve středu nás čeká předposlední zasedání amerického Fedu v letošním roce. Možná nejturbulentnějším roce nejen pro trhy, ale také pro Fed, který dlouhou dobu nepřiznal, že by mohla být inflace takový problém, kterým je dnes. O to agresivněji musí nyní proti inflaci bojovat a my jsme byly svědky již třetího zvýšení sazeb o 75 bazických bodů. Akciové indexy jsou v reakci na horší přístup ke kapitálu pod silným tlakem, který nemusí být ani zdaleka u konce. Za poslední týdny se však trhy krátkodobě nadechly, což bylo odrazem solidní výsledkové sezony nad očekávání analytiků, ale v posledních dnech také jednoho zásadního momentu, ke kterému trhy krátkodobě vzhlíží. Tím je pivot utahování měnové politiky.

V posledních týdnech zasedaly další centrální banky ekonomik G10 a v případě ECB, Bank of Canada nebo Reserve Bank of Australia jsme se dočkali mírné rétorické změny, která naznačuje, že zvyšování sazeb bude brzy u konce. Není se úplně čemu divit, jelikož začíná vedle urputného boje s inflací také růst riziko, že vyšší sazby v ekonomice skutečně něco rozbijí, a to centrální banky neordinovat nechtějí. Ekonomika si jednoduše zvykla na nulové úrokové sazby a bylo by naivní si myslet, že nejvyšší sazby za posledních 14 let jen tak přejde. Proto trhy tolik očekávají onen pivot, který se bezesporu blíží, ale boj s inflací u konce zdaleka není. Alespoň v USA ne.

Jádrová inflace stále nenašla svůj vrchol a rostoucí ceny v sektoru služeb bude těžší setřást než ceny zboží, které jsou již na cestě dolů. Fed musí mít velmi dobře na paměti, že jakmile naznačí pivot, dolar, akcie a dluhopisy začnou růst a tím uvolní finanční podmínky, což nyní zdaleka nepotřebuje. Trh ho k tomu však znovu tlačí a pokud centrální banka povolí, inflace se bude zbavovat velmi dlouho. Z posledních výroků členů Fedu a odhodlání bojovat s inflací do té doby, než skutečně nezačne výrazněji ustupovat, bych vložil důvěru v zachování racionality. Pivot si zatím Fed nemůže dovolit a pokud ho trhy nyní očekávají, dělají chybu a čeká je náraz do zdi.

Krása je především v tom, že až na pár vyvolených skutečně nikdo neví, co se stane. Scénářů je spousta a reakce trhů mohou vždy překvapit. V XTB se bude zasedání Fedu sledovat živě a jeho dopady na trhy budou komentány v přímém přenosu. Živé vysílání můžete sledovat zde.