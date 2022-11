Tyto iMacy přestanou autorizované servisy již brzy opravovat. Není mezi nimi i ten váš?

Máte doma starší iMac, který si vyžaduje nějaký ten servisní úkon? Pak pro vás máme dobrou radu. Pokud se totiž jedná o modely z let 2013 a 2014, s návštěvou autorizovaného servisu rozhodně neotálejte. Apple se totiž chystá právě tyto stroje označit dnes za zastaralé.

Jako zastaralé označuje Apple ty produkty, které již pět nebo více let neprodává a u kterých již skončila i softwarová podpora. Takového stroje již nemusí technici v autorizovaných servisech opravit, jelikož již nemají povinnost držet skladem originální díly pro tyto stroje. Obecně však platí, že těch mívají servisy minimálně pro nejčastější opravy skladem relativně dost a je tedy jasné, že ještě nějakou dobu by neměl být s opravami problém. Jakmile však díly servisům dojdou, s opravami je konec a co víc, ty v autorizovaných servisech budou následovat zanedlouho i opravy v servisech neautorizovaných. Pro výrobce alternativních náhradních dílů se totiž logicky nevyplatí udržovat výrobu pro modely, které jsou uživatelsky již minimálně rozšířené.



A jaké že modely se již brzy stanou zastaralými? Jedná se konkrétně o 21,5“ a 27“ iMac z konce roku 2013, 21,5“ a 27“ 5K iMac z roku 2014. Zejména poslední zmiňovaný model tedy zamrzí do jisté míry nejvíce, jelikož se minimálně ve vyšších konfiguracích jedná o stále velmi solidně výkonný počítač, který je i v dnešní době velmi slušně využitelný.