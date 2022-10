Potvrzeno: Mac Pro s Apple Silicon dorazí 100% až příští rok

Není tomu tak dávno, co se ve fanouškovském světě díky spoustě úniků informací spekulovalo o tom, zda Apple stihne novou generaci Macu Pro odhalit ještě v letošním roce. Nyní je však víceméně jasné, že se tak nestane a to z poměrně jednoduchého důvodu, který poodhalil jeden z nejlépe informovaných zdrojů posledních let.

Že dorazí nový Mac Pro skutečně až příští rok prakticky potvrdil operační systém, který v současnosti běží v testovacích Macích a který odhalily zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana. Jedná se konkrétně o macOS Ventura 13.3 – tedy o třetí majoritní verzi včera vydaného OS Applu pro Macy. A jelikož Apple testuje své hardwary vždy na systému, se kterým je chce vydat, aby se mu vše podařilo co nejlépe optimalizovat, je už nyní víceméně jasné, že se Mac Pro představí až příští rok. Jen stěží si totiž lze představit, že by byl Apple schopen zhruba za měsíc a půl dostatečně otestovat macOS 13.1, 13.2 a 13.3 a vše ještě nějak smysluplně před Vánoci vydat. Co si naopak představit lze vcelku dobře, je to, že již příští týden započne testování macOS 13.1, které bude trvat do začátku prosince, na to následně naváže testování verze 13.2, které skončí odhadem na konci ledna (kvůli Vánocům) a finální verze macOS Ventura 13.3 pak může být při takovémto harmonogramu připravena na vydání někdy kolem března. Právě v březnu přitom Apple v minulosti ukázal třeba i nové iPady Pro, takže se tento termín jeví i z tohoto úhlu pohledu jako vcelku reálný.

Ačkoliv Apple samozřejmě zatím žádné oficiální technické specifikace chystané novinyk neoznámil, podle dostupných úniků má disponovat čipy se 24 nebo 48 jádry CPU a 76 nebo 152 jádry GPU, přičemž maximální RAM paměť zde má být 256GB. Asi tedy není třeba jakkoliv dlouze vysvětlovat, že se od Macu Pro s Apple Silicon očekávají skutečně velké věci, o kterých si možná v současnosti může zatím svět nechat jen zdát. Otázkou však je, na kolik si bude Apple stroj cenit, tím spíš po letošním zdražení v mnoha zemích světa včetně České republiky.