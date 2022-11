Předplácíte si Apple Music, Apple TV+ či Apple One? Čekejte mail od Applu

Pokud jste si v minulosti začali předplácet Apple Music, Apple TV+ či Apple One a pokračujete tak až doposud, počítejte s tím, že vám ve vaší mailové stránce, kterou používáte pro komunikaci s Applem (zpravidla tedy Apple ID) přistane poměrně nepříjemný mail. Poté, co kalifornský gigant v tichosti „přepsal“ ceny výše zmíněných služeb na svých webových stránkách a následně tento krok zdůvodnil zvyšováním nároků na platbu licencí a tak podobně, totiž nyní začal jejich předplatitele obesílat informativními maily, ve kterých na zdražení upozorňuje. Ti jej pak mohou buď akceptovat, nebo si službu jednoduše zrušit a tím ušetřit.

V České republice povyskočila cena Apple Music na 165 Kč měsíčně v případě individuálního plánu ze 149 Kč měsíčně a na 259 Kč v případě rodinného plánu ze 229 Kč měsíčně. O poznání výraznějšího zdražení se dočkalo Apple TV+, které ještě donedávna vycházelo na 139 Kč měsíčně či 1390 Kč ročně, avšak nyní stojí 199 Kč měsíčně či 1990 Kč ročně. Co se pak týče Apple One, to povyskočilo v případě individuálního tarifu na 339 Kč pro jednotlivce a 449 Kč pro rodinu s tím, že dříve vycházelo na 285 Kč měsíčně, respektive 389 Kč měsíčně. Za určité pozitivum lze sice označit fakt, že alespoň vyšší úložiště na iCloudu zatím nepodrazily, nicméně je otázkou, zda se tak do budoucna přeci jen nestane. Nezbývá tedy než doufat, že se jedná o poslední zdražení pro několik nadcházejících let.