Nejdražší iPhone nemá být pro každého

Jakmile Apple zveřejnil ceny letošních iPhonů, strhla se v diskusích lavina komentářů, které si všímaly především vysokých cen, které novinka přináší. Apple se v posledních letech snažil nabízet rok co rok telefony za stejné ceny a dokonce se stalo i to, že meziročně přišel s jejich snížením. Letos se však v důsledků velmi nízké hodnoty eura vůči dolaru a vysoké evropské inflaci stalo, že se cena skutečně zvýšila. Lidé si ovšem ani tak nestěžovali na to, že podražilo vše, co Apple začal nabízet nebo alespoň většina z toho, ale především na to, kolik stojí vlajková loď iPhone 14 Pro, respektive iPhone 14 Pro Max.

Vím, že mě možná v diskusi za můj názor ukamenujete, ovšem dlouhodobě si myslím, že nejdražší iPhone skutečně nemusí mít každý a ani není určen pro každého. Ať už se podíváte na oblečení, auta, jídlo, zkrátka na cokoli, tak lidé dělají vzhledem ke svým finančním možnostem a přijmům rozdíly v tom, co nakupují. Pokud někdo vydělává půl milionu měsíčně, pak je logické, že si může dovolit kupovat jiné produkty než ten, který vydělává pět tisíc a ten zase jiné než ten, jenž má padesát tisíc měsíčně. U všeho to tak platí a když se podíváte kolem sebe na parkovišti, zjistíte, že většina lidí je tak nějak oblečena přiměřeně k tomu, jaké má hodinky na ruce a z jakého auta vystoupili.

Když dojedete do Miramonti nebo do Kempinski, tak nějak očekáváte, že na parkovišti nebudou státá auta za 10 tisíc euro a naopak vás asi ani ve snu nenapadne, že před ubytovnou za 20€ na noc najdete zaparkované Ferrari. Tak to zkrátka je a ano, samozřejmě to platí většinou, i zde se však najdou výjimky a ten, co si potrpí na nejdražší jídlo, zase vůbec neřeší, co má na sobě. Existuje však jedna výjimka, která je obzvlášť v ČR a SR patrná na první pohled a tou je mobilní telefon. iPhone a nejlépe pak ten nejnovější a největší se stal zejména v našich dvou krajinách nějakým měřítkem prestiže, něčím, co si zkrátka neodepřou ani lidé, pro které se osobně domnívám, že tento telefon není určený. Ne zřídka se setkávám v diskusích s názorem, že lidé raději nepojedou na dovolenou nebo že nechápou, jak někdo může utratit za to či ono nějaké peníze, ale přesto mají nejnovější iPhone, protože bez něho by přece nebyl jejich život plnohodnotný.

iPhone se stal jednou z mála věcí, kterou vytáhne dáma v Monacu, která právě vystoupila ze svého Rollse, z Chanelky za 10 000€, stejně jako někdo, kdo právě vystoupil z 20 let staré Fábie. Prosím nechápejte mě špatně, je jedno, kdo má kolik peněz a rozhodně není ten s Fábií horší člověk, ovšem rozdíl zde je a to poměrně podstatný. Zatímco pro ni tvoří iPhone 14 Pro hodnotově 0,00001 % jejího majetku, v případě toho člověka je to často dovolená s rodinou, kterou oželel, jen kvůli tomu, aby v hospodě před kamarády mohl ukázat nový telefon. Zkrátka si nesmyslím, že nejnovější a nejdražší iPhone by měl být pro každého, jak jej často mnozí lidé vnímají. Stejně tak jako Rolls Royce není pro každého a onu Chanelku také nenosí každá žena na světě, tak i v případě iPhone je nutné vnímat, že Apple skutečně nabízí dvě řady telefonů s odlišnou cenou a zejména pak také sekundární trh, na kterém lze získat starší a levnější telefony.

Nadávat tak na to, že je iPhone drahý je stejné, jako nadávat na to, že je Rolls Royce drahé auto. Ano je, samozřejmě že je, ovšem právě proto je jen pro někoho a také na silnici nepotkáváte jen Rollse. Je nutné se tedy smířit s tím, že Apple nedělá své nejdražší modely pro každého, stejně jako to mají i ostatní značky v jiných segmentech. Pokud je pro někoho iPhone drahý, pak je často lepší zajet s rodinou na fajn dovolenou, zajít si na večeři a užít si peníze jinak, než tak, že je utratí za telefon.