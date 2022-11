Tisková zpráva: Operátor O2 již od 1. listopadu startuje vánoční kampaň. V rámci té si přichystal ještě jednu časově omezenou nabídku. Tou je super levný tarif FREE+ Start s 1,5 GB dat za pouhých 249 Kč. A tím operátor zdaleka nekončí. K tarifu přidává pro zájemce speciální nabídku na telefon Xiaomi Redmi 9A.

Zákazníci si pro speciální vánoční tarif mohou přijít do kterékoli značkové prodejny, objednat si ho na webu o2.cz nebo prostřednictvím zákaznické linky. „Letošní Vánoce asi všichni pocítíme nárůst cen snad ve všech oblastech, snažili jsme se proto alespoň v tomto směru lidem ulevit a přijít s nabídkou, která může potěšit i pod vánočním stromečkem a nezatíží tolik rodinný rozpočet,“ vysvětluje Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2 a dodává: „Zároveň je to vzhledem k výhodnosti ceny skvělá příležitost pro všechny, kdo zvažují třeba přechod z předplacené karty nebo chtějí při přenesení čísla od jiného operátora vyzkoušet služby O2 s co nejnižšími náklady.“

Speciální tarif má v sobě 1,5 GB dat, neomezené volání i SMS do sítě O2 a také 30 minut volání do ostatních sítí. „Cena je v případě pořízení samostatného tarifu 249 korun měsíčně. Součástí tarifu je pro všechny nové aktivace i přístup do 5G sítě,“ říká Silvia Cieslarová s tím, že tarif lze pořídit jen do konce letošního roku.

„K tomu jsme se rozhodli pro zájemce z řad nových i stávajících zákazníků, kteří se rozhodnou si tento tarif pořídit, přidat ještě možnost pořízení výhodného telefonu na splátky bez navýšení. Kompletní balíček s Xiaomi Redmi 9A tak vyjde na pouhých 329 korun měsíčně,“popisuje Václav Dostál, který má v O2 na starosti prodej mobilních telefonů a dalších zařízení. Měsíční splátka telefonu je tak při pořízení na 36 měsíců a akontací 1 Kč pouhých 80 korun. Jednorázová cena telefonu pak 2 881 Kč.

Všichni zákazníci mohou po pořízení tohoto tarifu využít i vánoční slevu 1 000 Kč. „Zákazníci svůj voucher najdou v aplikaci Moje O2 v sekci O2 Radosti. Využít ho mohou na vybrané produkty z nabídky O2, včetně letošních novinek – prémiových sluchátek O2 pods+ s režimem inteligentního potlačení hluku nebo multinabíječky O2 Power HUB,“ doplňuje Václav Dostál.