Finanční výsledky XTB: Čistý zisk po třech čtvrtletích 152,7 mil. EUR

XTB právě představila své předběžné finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2022. Během tohoto období společnost vygenerovala konsolidovaný čistý zisk ve výši 49,4 milionů EUR. Stejně jako v předchozích čtvrtletích byly faktory ovlivňující úroveň výsledků XTB stále vysoká volatilita na finančních a komoditních trzích a systematicky rostoucí zákaznická základna.

Ve třetím čtvrtletí roku 2022 XTB vygenerovala čistý zisk 49,4 milionu EUR ve srovnání s 22,8 milionu EUR ve třetím čtvrtletí roku 2021. Celkově po třech čtvrtletích roku 2022 čistý zisk XTB činí 152,7 milionu EUR, což je čtyřikrát více než ve stejném období předchozího roku (37,1 mil. EUR). Provozní výnosy zaznamenané ve třetím čtvrtletí roku 2022 dosáhly hodnoty 81,9 milionu EUR, což je téměř dvakrát více než ve třetím čtvrtletí roku 2021 (43,7 milionu EUR). Provozní náklady pak dosáhly 27,7 mil. EUR (ve 3. čtvrtletí 2021: 18,5 mil. EUR).

XTB získalo ve třetím čtvrtletí roku 2022 44,8 tisíce zákazníků, což spolu s výsledky z předchozích čtvrtletí letošního roku dalo na konci září přes 145,8 tisíce nových zákazníků. V každém ze tří čtvrtletí tak společnost splnila svůj závazek získat v průměru alespoň 40 000 nových klientů čtvrtletně. Celkový počet zákazníků na konci třetího čtvrtletí přesáhl 567,4 tisíce. Důležitým ukazatelem ovlivňujícím výsledek je průměrný počet aktivních klientů – ve 3. čtvrtletí činil 151,7 tisíce oproti 110,9 tisícům ve stejném období předchozího roku a průměrně 112 tisíc za celý rok 2021. To se promítlo do nárůstu objemu obchodování s CFD instrumenty vyjádřeného v lotech – ve třetím čtvrtletí to bylo 1,595 milionu lotů oproti 1,044 milionu ve stejném období roku 2021 (nárůst o 52,7 %). Ziskovost na lot vzrostla o 28,1 %. Hodnota čistých vkladů klientů se rovněž zvýšila o 42,5 % (ze 120,7 milionu EUR ve třetím čtvrtletí roku 2021 na 163,6 milionu EUR ve třetím čtvrtletí roku 2022).

– Situace na energetickém trhu ovlivňující ceny energetických komodit, vysoká inflace a volatilita na měnovém trhu jsou jen některé z faktorů, které zákazníky povzbudily k aktivnímu vyhledávání investičních příležitostí na finančních trzích. Potvrzují to příjmy z různých druhů aktiv. Za těchto okolností můžeme vidět efekty systematického budování základny našich klientů, kteří v období vyšší volatility uzavírají více obchodů. Důsledkem toho, stejně jako v předchozích čtvrtletích, je také vyšší ziskovost – komentuje Omar Arnaout, generální ředitel XTB.

Pokud jde o výnosy XTB, třídy instrumentů odpovědné za jeho vytvoření ve třetím čtvrtletí roku 2022, byly nejziskovější CFD na bázi indexů. Podíl na struktuře výnosů z finančních instrumentů dosáhl 37,6 %. To má za následek vysoká ziskovost z kontraktů založených na indexech US 100, WIG20, DAX (DE30) a US 500. Druhou nejziskovější třídou aktiv byly CFD založené na měnách s 31,0% podílem na struktuře příjmů ve třetím čtvrtletí roku 2022.Výnosy z CFD na komodity tvořily 27,7 % všech výnosů a vedoucími instrumenty v této třídě byly kontrakty založené na cenách zlata, ropy a zemního plynu.

Provozní náklady ve třetím čtvrtletí 2022 dosáhly 27,7 mil. EUR a byly o 9,2 mil. EUR vyšší než ve srovnatelném období (3. čtvrtletí 2021: 18,5 mil. EUR). Nejvýznamnějšími položkami byly náklady na mzdy a zaměstnanecké benefity, které jsou výsledkem neustálého rozvoje společnosti a tím i růstu zaměstnanosti, a dále marketingové náklady vyplývající z propagačních aktivit. V září XTB spustilo globální marketingovou kampaň s novým ambasadorem značky Conorem McGregorem, jedním z nejúspěšnějších a nejuznávanějších bojovníků MMA na světě a nejlépe placeným sportovcem na světě. Fintech v souladu se svou strategií neustále pracuje na vylepšování své nabídky – ve třetím čtvrtletí představil mimo jiné kontrakty na 30 nových kryptoměn a přizpůsobil i svou nabídku reálných akcií a ETF, čímž vyhověl požadavkům zákazníků a rozšířil nabídku o více než 65 instrumentů. Aby klienti mohli snadněji budovat a vyvažovat svá investiční portfolia, XTB snížila minimální hodnotu objednávky pro akcie a ETF.