Šéf Applu nepřímo prozradil, zda se do konce roku ještě představí nové produkty

Zatímco v předešlých letech se Apple nebál ukazovat nové produkty takřka do Vánoc, letošek má být v tomto směru jiný. Vyplývá to alespoň ze slov šéfa Applu Tima Cooke, která pronesl v rámci nedávného oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí. Na nový hardware si tedy budeme muset pravděpodobně počkat až do příštího roku.

Tim Cook při hovoru s investory Applu pronesl konkrétně to, že „produktová řada společnosti Apple je již nastavena na předvánoční období“, z čehož lze usuzovat právě to, že se s novým hardwarem do konce roku nepočítá. Kdyby totiž počítalo, nedalo by se logicky hovořit o nastavení produktové řady před Vánocemi. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že se o žádný velký šok nejedná. V poslední době se totiž hovořilo maximálně o tom, že jsou ve vývoji nové Macy, avšak s jejich představením je to taktéž do jisté míry nahnuté, takže se zde s trochou nadsázky jen naplnil horší možný scénář. O aktualizaci dalšího podzimního produktu ve formě AirPods Max pak nepadlo již dlouho ani slovo a tudíž je jasné, že se s ní letos nepočítá, a nic jiného by pak už nedávalo ze strany Applu smysl.

Pokud čte svět z Cookova vyjádření mezi řádky správně, znamená to mimo jiné to, že příští rok bude minimálně ze začátku hardwarem doslova napěchovaný. Kromě nových Maců lze totiž počítat taktéž s iPhonem SE 4, AirPods 4 či třeba prvním headsetem z dílny Applu. Nepřekvapila by však ani nová generace AirTagu či iPadu mini a Air. Apple má tedy rozhodně co světu ukázat.

