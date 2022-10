Víme, kdy vyjde iOS 16.2

Zajímá vás, kdy vyjde iOS 16.2, který začal Apple minulý týden testovat v rámci beta testování? Máme pro vás svým způsobem špatnou zprávu – brzy to totiž rozhodně nebude. Podle informací velmi dobře informovaného zdroje Marka Gurmana z Bloombergu nás totiž od vydání dělí dobrý měsíc a půl.

Zdroje Gurmana sahající přímo do Applu tvrdí, že si chce dát kalifornský gigant na updatu opravdu záležet, aby byl co možná nejméně problematický z hlediska softwarových chyb a jablíčkářům tak nepokazil blížící se Vánoce. Přesně z toho důvodu tak není v plánu žádné rychlé testování, nýbrž pozvolný vývoj, který má být zakončen zřejmě v průběhu prvního prosincového týdne s tím, že ve druhém (plnohodnotném) prosincovém týdnu – tedy nejspíš mezi 12. až 16. prosincem – by došlo k vydání veřejné verze s několika novinkami. Zda má Apple v plánu hned poté rozjet testování iOS 16.3 či jiného updatu nicméně už zdroje neprozradily a je možné, že to zatím neví absolutně nikdo. Pokud se totiž nyní Apple chce stoprocentně soustředit na vývoj iOS 16.2, veškeré budoucí krátkodobé plány mohou být pozastaveny.

Fotogalerie iOS 16 0 iOS 16 1 iOS 16 2 iOS 16 3 iOS 16 4 iOS 16 5 iOS 16 6 iOS 16 7 iOS 16 8 iOS 16 9 iOS 16 10 iOS 16 11 iOS 16 12 iOS 16 13 iOS 16 14 iOS 16 15 iOS 16 16 iOS 16 17 iOS 16 18 iOS 16 19 iOS 16 20 iOS 16 21 iOS 16 22 iOS 16 23 iOS 16 24 iOS 16 25 iOS 16 26 iOS 16 27 iOS 16 28 iOS 16 29 iOS 16 30 iOS 16 31 iOS 16 32 iOS 16 33 iOS 16 34 iOS 16 35 iOS 16 36 iOS 16 37 Vstoupit do galerie

Zatímco na iPhony toho iOS 16.2 příliš mnoho nepřinese, majitelé iPadů si díky iteraci tohoto systému ve formě iPadOS 16.2 přijdou na své. Zpřístupněna totiž konečně bude nová nativní aplikace Freeform spolu s podporou využití externího displeje v kombinaci se Stage Managerem. Novinek však může být mnohem víc, což ostatně ukáží již následující týdny a bety, které v nich Apple vypustí.

Apple produkty (nejen) ve slevách lze zakoupit zde