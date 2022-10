5 hlavních novinek v iOS 16.2 a iPadOS 16.2 Beta 1

Včera večer vypustil Apple první bety svých nových operačních systému iOS 16.2 a iPadOS 16.2 a jelikož přináší opět pár zajímavých novinek, byla by škoda o nich s předstihem – tedy jinými slovy před veřejným vydáním – nevědět. Níže proto naleznete pět systémových novinek, které se v betách objevily.

Aplikace Freeform – Poté, co v prvních verzích iOS, iPadOS a macOS Ventura nová aplikace Freeform, která je de facto jakousi multiplatformní tabulí, na kterou mohou uživatelé společně zaznamenávat různé poznámky, kreslit na ní, ukládat zde odkazy a obecně dělat vše, co je třeba při týmové práci zaznamenat, v iOS 16.2 a dalších nových verzích OS je již k dispozici. Pokud tedy potřebujete pracovat v týmu a využívat k tomu nějakou plochu pro zápis, s iOS 16.2 dalšími verzemi OS to bude možné s vašimi kolegy v reálném čase provádět právě přes Freeform. Vše se totiž perfektně synchronizuje tak, aby byla práce co možná nejefektivnější.

Podpora externího displeje Stage Manager – Při představování Stage Manageru u iPadOS Apple v červnu na WWDC sliboval, že jej naučí spolupracovat i s externím displejem, přičemž v takovém případě bude možné Stage Manager využít až pro osm současně spuštěných aplikací v tomto speciálním multitaskingovém režimu, což znamená dvojnásobek současných možností. Podpora externích displejů bude nicméně k dispozici jen u iPadů s M1 a M2 – tedy řady Pro a posledního Airu.

Vylepšení Domácnosti – Fanoušky chytré domácnosti zcela určitě potěší fakt, že Apple do aplikace Domácnost nasadil novou architekturu, o které říká, že bude pro celkové fungování smart home vhodnější, rychlejší a celkově spolehlivější, díky čemuž tedy bude domácnost jako taková využitelnější. Aby však vše fungovalo přesně tak, jak má, je třeba, aby veškeré produkty, které jsou jí schopny ovládat (tedy které mají k určité domácnosti v aplikaci Domácnost přístup) byly aktualizované na nejnovější verze OS – tedy 16.2 a 13.1 (potažmo 9.2 v případě watchOS). Je tedy pravděpodobně, že je architektura založena mimo jiné na vzájemné komunikaci.

Náznak příchodu blokátoru nechtěných SOS hovorů – Nikoliv vyloženě novinka, ale spíš její náznak je u některých jablíčkářů k vidění v sekci Tísňových volání, do které Apple v betě nasadil dotazník vyptávající se na to, zda již někdy uživatelé omylem tuto funkci nezaktivovali. Je tedy jasné, že zřejmě přemýšlí nad novým řešením, díky kterému by záchranné složky nebyly zbytečně vytěžovány právě náhodným vytáčeními.

Aktualizace softwaru – Apple se v poslední době poměrně intenzivně zaměřuje na upgrady sekce pro systémové aktualizace a to zejména přidáváním popisků, možností provedení automatických aktualizací a tak podobně. Do této sekce sáhl i nyní a to konkrétně tak, že „ztučnil“ aktuální verzi iOS, aby byla pro uživatele viditelnější. Orientace nováčků v iOS by tedy měla díky tomu být opět o něco jednodušší.

