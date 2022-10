Detekce autonehody z Apple Watch 8 zachránila první lidský život

Jste přesvědčeni o tom, že nové funkce ve formě rozpoznání autonehody z letošních Apple Watch a iPhonů jsou k ničemu a nemohou tedy člověku skutečně pomoci? Pak pro vás máme důkaz o tom, že pravda je přesně opačná. Jednomu mladíkovi z Indianapolis totiž Apple Watch 8 právě díky detekci autonehody zachránily před pár dny život a ten se o svém příběhu rozhodl nyní promluvit v amerických médiích.

Mladík si dle svých slov zakoupil Apple Watch 8 pouhý týden před nehodou, která se mu stala málem osudnou. Ta se odehrála konkrétně tak, že zkrátka „jen“ nezvládl vysokou rychlost ve svém voze a záhy narazil do sloupu stojícího vedle silnice. Naneštěstí se však nehoda stala na místě, které není úplně frekventované a nikdo jí tedy neviděl, takže ani nemohl přivolat pomoc. Mladík se navíc při nárazu vážně zranil, takže taktéž absolutně nehrozilo, že by zkontaktoval záchranáře. Hodinky však naštěstí dokázaly autonehodu rozpoznat a následně muži přivolat pomoc, která jej z vraku automobilu vyprostila a převezla do nemocnice k nezbytnému ošetření. Štastlivec je již nyní mimo ohrožení života a přestože si v nemocnici ještě nějakou dobu poleží, je šťastný, že díky hodinkám vůbec žije. Potenciál na záchranu lidských životů je tu tedy bezesporu velký.

