Nejlepší halloweenské hry na iPhone, které vás zabaví na dlouhé hodiny

Five Nights at Freddy’s AR

Five Nights at Freddys je herní fenomén, který si svou popularitun úspěšně drží již několik let. Kromě klasických FNAF her si můžete zahrát i pohlcující AR verzi Five Nights at Freddy’s, díky které se postavy hry přenesou do vašeho bezprostředního okolí. Jak dlouho se dokážete udržet v bezpečí před animatroniky?

Fotogalerie FNAF AR 0 FNAF AR 1 FNAF AR 2 FNAF AR 3 FNAF AR 4 FNAF AR 5 FNAF AR 6 Vstoupit do galerie

Hru FNAF AR stáhnete bezplatně zde.