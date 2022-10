Apple vzkazuje: Chybí vám na iPadu nativní kalkulačka? Smůla, stáhněte si nějakou z App Store

Štve vás, že na iPadech není od jejich prvopočátku k dispozici nativní aplikace Kalkulačka a říkáte si, že by už mohl Apple tuto věc konečně napravit? Pak pro vás máme poměrně nepříjemnou zprávu. Na kalkulačku na iPadech totiž došla řeč i na nedávném rozhovoru v rámci konference Tech Live pořádané Wall Street Journalem a nutno přiznat, že pozitivní zprávy k dispozici nejsou.

Rozhovoru se za Apple zúčastnili konkrétně Craig Federighi a Greg Joswiak, tedy dva jeho dlouholetí viceprezidenti a jedni z nejvýše postavených mužů ve společnosti. Právě oni na téma absence kalkulačky na iPadech odpověděli ve své podstatě to, že nativní řešení nemá smysl, jelikož v App Store existuje spousta řešení třetích stran. Když se pak mužů moderátor diskuze zeptal, jak řeší oni sami absenci kalkulačky, odvětili, že právě aplikacemi třetích stran a tudíž není důvod k jakýmkoliv změnám. Bylo by tedy naprosto pošetilé domnívat se, že Apple tuto věc v budoucnu změní a kalkulačku na iPady konečně dodá. Když totiž mají k celé záležitosti jeho přední představitelé podobný postoj, je jasné, že si o něčem takovém můžeme nechat jen zdát, přestože by nativní řešení už jen kvůli dobrému pocitu určitě potěšilo.

