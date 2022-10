Apple Watch nejsou jen prodlouženou rukou iPhonu, ale také parťákem pro vaše zdraví a zdravý životní styl. Díky svým funkcím a senzorům dokáží jablečné hodinky odhalit srdeční onemocnění či třeba zachránit život díky funkci detekce pádu nebo autonehody. V tomto případě avšak Apple Watch pomohly odhalit rakovinu u dvanáctileté dívky, a to za pomoci upozornění na vysokou tepovou frekvenci.

Imani Miles je malá dívenka, kterou začaly Apple Watch náhle upozorňovat na abnormálně vysoké srdeční frekvence. Jelikož upozornění nemizela, vzala ji matka do nemocnice, kde dívka podstoupila operaci slepého střeva. Během operace si lékaři všimli na slepém střevě nádoru, který se u dětí dle jejich slov vyskytuje opravdu zřídka. Po dalších vyšetřeních se zjistilo, že se rakovina rozšířila do dalších částí Imaniina těla. Poté tedy podstoupila další operaci, která měla dobrý konec. Matka malé dívenky řekla, že nebýt Apple Watch, trvalo by déle, než by se dívka dostala do nemocnice. Nemá asi cenu zmiňovat, že delší prodleva mohla být dívce osudnou. Apple podobné příběhy samozřejmě používá k propagaci Apple Watch jako produktu, který může zachránit lidské životy. Společnost minulý měsíc zveřejnila video s několika spokojenými uživateli, kteří vyprávěli své příběhy o tom, jak Apple Watch změnily jejich životy.

