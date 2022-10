YouTube představilo nový design a zajímavá vylepšení pro mobily

Pokud vám již přišel design YouTube na webu či v mobilních aplikacích okoukaný, máme pro vás dobrou zprávu. Google, pod který YouTube spadá, totiž oznámil pár nových designových vylepšení, které tuto největší platformu světa pro přehrávání videí ozvláštní a zároveň jí učiní využitelnější na mobilech. A že je o co stát.

První zajímavý upgrade se týká přehrávače, který začal podporovat takzvaný ambientní režim. To jinými slovy znamená, že pokud si člověk zaktivuje na webu či v mobilní aplikaci Dark Mode nebo chcete-li tmavý režim, kolem okna přehrávače bude obsah „prosvítat“ ven a tím tak de facto jeho prostředí obarvovat do barev z daného videa. Cílem této novinky je dle slov YouTube uživatele více vtáhnout do obsahu a celkově učinit přehrávač zajímavější, jelikož v současnosti trpí do jisté míry na svou statičnost. A když už sáhl Google do přehrávače jako takového, rozhodl se rovnou pro upgrade prvků pod ním, takže například tlačítko pro odběr vypadá nově trochu jinak, z odkazů přidávaných pod videem jsou nově tlačítka a vše celkově působí daleko učesanějším dojmem. Upgradu se ale dočkal třeba i Dark Mode, který je nově ještě tmavší a tedy příjemnější pro oči uživatelů třeba při přehrávání v noci a tak podobně.

Co se týče upgradů pro mobilní aplikace, tím nejzajímavějším je bezesporu možnost přiblížení roztažením prstů, tedy jinými slovy stejným způsobem, na který jste zvyklí z přibližování fotek. Fajn je, že takto přiblížené video bude v uživatelem zvoleném zoomu i nadále přehráváno s tím, že se vše zruší až ve chvíli, kdy uživatel zoom oddálí na klasickou úroveň. Posledním drobným, leč rozhodně vítaným prvkem, je nová vyjížděcí „osa“ videa zobrazující jeho části, která lze vysunout z ukazatele přehrávání a která má sloužit k lepší orientaci a přehrávání daného obsahu. Co se týče nasazení novinek, to by mělo již probíhat s tím, že dostupné tedy budou v nejbližších aktualizacích.