Unikly technické specifikace Macu Pro s M2 Ultra, který Apple právě testuje

Není žádným tajemstvím, že Apple v současnosti pracuje na nové verzi profesionálního počítače Mac Pro osazeného čipem rodiny Apple Silicon, který nahradí dosavadní řešení od Intelu. Ačkoliv se jej dočkáme velmi pravděpodobně až někdy v průběhu příštího roku, testování novinky probíhá na plné otáčky a my díky němu alespoň zběžně víme, na co přesně se vlastně můžeme těšit. A že je o co stát.

Zdrojům velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se podařilo zjistit, že začal Apple v posledních dnech mezi své testery rozšiřovat nové Macy Pro osazené čipsetem Apple Silicon s 24 jádry CPU, 76 jádry GPU a 192 GB RAM paměti, přičemž tato konfigurace by měla být až na RAM tou nižší. S ohledem na počty jader je však už nyní naprosto jasné, že se bude jednat o neskutečně výkonnou bestii, která zejména v maximální konfiguraci posune úroveň jablečných počítačů a vlastně i počítačů jako takových na zcela novou úroveň, ostatně jak se Applu s čipy Apple Silicon daří prakticky od jejich představení. Je tedy rozhodně na co se těšit a to s trochou nadsázky i s ohledem na cenu, která bude jistojistě opravdu brutální.