V pondělí vychází iOS 16.1. Na těchto 8 novinek se můžete těšit

Již v pondělí se dočkáme vydání první větší aktualizace operačního systému iOS 16. Doposud totiž Apple v rámci minoritních aktualizací pracoval spíše na opravách všemožných chyb a bugů, které trápily uživatele. V nové aktualizaci s označením iOS 16.1 se tak můžeme naopak těšit na příchod hned několika skvělých novinek, které Apple buď představil, ale nezvládl je dokončit do vydání iOS 16, anebo které se jednoduše rozhodl přidat později za pochodu. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 8 novinek, na které se v iOS 16.1 můžete těšit.

Sdílená knihovna fotek na iCloudu Mezi jednu z hlavních novinek systému iOS 16, která však prozatím nebyla vydána pro veřejnost, je Sdílená knihovna fotek na iCloudu. Pokud provedete její aktivaci, tak si do ní můžete pozvat další uživatele, tj. například rodinné příslušníky nebo známé s tím, že následně pro vás všechny bude k dispozici jedna sdílená knihovna fotek. Do té pak budete schopni všichni najednou přispívat obsahem, a to buď přímo z aplikace Fotoaparát, anebo samozřejmě zpětně z Fotek. Všichni účastníci pak budou schopni obsah různě spravovat a pracovat s ním. Takže pokud jste někdy snili o sdílené knihovně fotek, tak v iOS 16.1 už se konečně dočkáte. Aktivujete ji v Nastavení → Fotky → Sdílená knihovna. Fotogalerie sdilena-knihovna-ios16-2 sdilena-knihovna-ios16-1 sdilena-knihovna-ios16-3 sdilena-knihovna-ios16-4 sdilena-knihovna-ios16-5 sdilena-knihovna-ios16-6 sdilena-knihovna-ios16-7 sdilena-knihovna-ios16-8 sdilena-knihovna-ios16-9 sdilena-knihovna-icloud-fotky-ios16-fb Vstoupit do galerie

Živé aktivity Další skvělou funkcí z iOS 16 jsou Živé aktivity, které jsou každopádně doposud k dispozici jen pro nativní aplikace. S příchodem nového iOS 16.1 se funkce Živé aktivity rozšiřuje i do aplikací třetích stran, které ji mohou využívat. Živé aktivity dokáží zjednodušit každodenní fungování a ušetřit čas, a to konkrétně tím, že se zobrazí přímo na zamknuté obrazovce v podobě jakýchsi živých oznámení. Ta vás následně mohou v reálném čase informovat o určitých věcech, například o stavu sportovního zápasu, času do příjezdu Uberu, aktuální čas cvičení a mnoho dalšího. Fotogalerie #2 iOS 16 22 iOS 16 23 iOS 16 24 iOS 16 21 Vstoupit do galerie

Přepracované rozhraní přizpůsobení zamknuté obrazovky Bezesporu největší novinkou je v iOS 16 kompletně přepracovaná zamknutá obrazovka. Těch si můžete nově vytvořit hned několik a přepínat se mezi nimi s tím, že samozřejmě nechybí možnost přizpůsobení v podobě změny stylu času či vložení widgetů. Do rozhraní pro přizpůsobení se dostanete podržením prstu na zamknuté obrazovce, kde už je možné provádět všechny úpravy. Každopádně je nutné zmínit, že si uživatelé stěžují na nepřehlednost tohoto rozhraní. Apple tak kritiku vyslyšel a v iOS 16.1 přichází s lehce přepracovaným rozhraním. Navíc k tomu došlo také ke zjednodušení sekce Nastavení → Tapety. Fotogalerie #3 ios16-1-tapety-zamknuta-obrazovka-nove-rozhrani-1 ios16-1-tapety-zamknuta-obrazovka-nove-rozhrani-2 ios16-1-tapety-zamknuta-obrazovka-nove-rozhrani-3 ios16-1-tapety-zamknuta-obrazovka-nove-rozhrani-4 Vstoupit do galerie

Podpora standardu Matter Co se týče chytré domácnosti, tak existuje opravdu mnoho různých výrobců, kteří se zabývají produkcí chytrého příslušenství. Problém je však v tom, že většina těchto výrobců nabízí vlastní řešení a aplikace pro ovládání vlastního příslušenství. Jednoduše se tak může stát, že pro ovládání každého chytrého příslušenství tak budete muset využít zvláštní aplikaci. To se má změnit se standardem Matter, který nabídne sdružení veškerého příslušenství a funkčnost na vícero platformách, včetně Apple HomeKit, Amazon Alexa a Google Home. Do iOS 16 nestihl Apple podporu Matter přidat, každopádně už je součástí iOS 16.1.

Procentuální stav baterie pro všechny Pokud jste si na novějších iPhonech s Face ID chtěli donedávna zobrazit přesný procentuální stav baterie, museli jste otevřít ovládací centrum. U starších iPhonů s Touch ID bylo možné procenta baterie zobrazit přímo v horní liště, u těch novějších však Apple uvedl, že vedle výřezu pro Face ID není dostatek místa. S příchodem iPhonů 13 (Pro) však došlo ke zmenšení výřezů, i přesto však procentuální stav baterie nebyl navrácen. V iOS 16 se tohle konečně změnilo a Apple se (nepochopitelně) rozhodl umístit procentuální stav přímo do ikony baterie, což mohl udělat už před pěti lety. Bohužel však tato funkce nebyla doposud k dispozici na iPhone XR, 11, 12 mini a 13 mini, což se s příchodem iOS 16.1 mění. Aktivaci procentuálního ukazatele je možné aktivovat v Nastavení → Baterie, kde zapněte přepínačem Stav baterie. Fotogalerie #4 baterie-indikator-procenta-ios16-fb stav-nabiti-ios16-1.jpeg stav-nabiti-ios16-2.jpeg stav-nabiti-ios16-3.jpeg Vstoupit do galerie

Možnosti přístupu aplikací ke schránce Apple v novém iOS 16 přišel také s několika novými funkcemi, které mají za úkol chránit naše soukromí. Jednou z těchto funkcí je omezení přístupu aplikací ke kopírovací schránce. Donedávna totiž ke schránce mohly přistupovat všechny aplikace bez omezení a číst zkopírovaná data, což způsobovalo bezpečnostní riziko. Nově už uživatele musí aplikace prvně o udělení přístupu požádat – do té doby se k datům ve schránce nedostane. Uživatelé si každopádně stěžovali, že se požadavek o udělení přístupu ke schránce zobrazuje často, a tak v iOS 16.0.2 přísnost této nové funkce snížil. V chystaném iOS 16.1 pak přichází přímo speciální sekce, kde si uživatel bude moci u každé aplikace ručně nastavit, zdali může či nemůže ke schránce přistupovat. Stačí přejít do Nastavení → [název aplikace], kde už bude tato sekce k dispozici.

Automatické stahování obsahu nových aplikací Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste si do iPhonu stáhli nějakou hru a vzhledem k velikosti jste ji nechali jednoduše stahovat na pozadí. Po prvním spuštění hry jste pak mohli zjistit, že je ještě nutné stáhnout další data, často klidně několik gigabajtů – takže jste opět museli čekat. Apple se však s tímto nešvarem rozhodl zatočit v iOS 16.1, kde je k dispozici nová funkce, která je schopná automaticky zahájit stahování obsahu nových aplikací, takže nebude aplikaci vůbec nutné zapnout. Pro zapnutí stačí přejít do Nastavení → App Store, kde v kategorii Automatická stahování aktivujte možnost Obsah v aplikacích. Fotogalerie #5 obsah-aplikaci-ios16-1-ios1 obsah-aplikaci-ios16-1-ios2 obsah-aplikaci-ios16-1-ios3 Vstoupit do galerie