Zajistěte si díky iStores.sk nový iPad 10, Pro M2 či Apple TV (2022) mezi prvními na Slovensku

Komerční sdělení: Oslovila vás některé z tento týden představených Apple novinek natolik, že přemýšlíte nad jejím objednáním? Pak pro vás máme super tip, kde tak učinit. Velmi dobrou volbou je pro slovenské jablíčkáře iStores.sk, na kterém lze novinky nakoupit i na splátky a tím si je tedy zajistit za pár € měsíčně. A že je o co stát.

Apple tento týden odhalil hned tři nové produkty. Tím prvním je nová generace Apple TV, která se dočkala mírného zmenšení těla, ale zejména pak nasazení výkonnějšího procesoru, díky čemuž by jí tak neměl chybět výkon ještě pěkných pár let. Možná tou nejlepší zprávou je však to, že mezigeneračně zlevnila a sehnat jí tak lze nyní už od 169 € či od 4 € měsíčně. Na pulty obchodů zamíří začátkem listopadu s tím, že předobjednat lze již nyní. Totéž v bledě modrém pak platí i o dvojici nových iPadů ve formě iPadu 10 a Pro (2022). První zmiňovaný model láká zejména na zcela přepracovaný design, díky kterému konečně zapadá do nového designového jazyka Apple produktů. Nechybí mu však ani velmi solidní výkon, podpora 5G sítí nebo třeba USB-C port. Co se pak týče řady Pro, její hlavní předností je bezesporu navýšení výkonu a to díky výměně čipsetu M1 za M2, který posouvá tablet na zcela novou úroveň výkonu. Zatímco první jmenovaný model lze sehnat už od 579 € či 15 € měsíčně, druhý od 1049 € či 27 € měsíčně. V obou případech je pozitivem fakt, že k dostání budou zařízení už od 26. října.

