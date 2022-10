Před několika dny jsme se očekávaně dočkali představení nových produktů od Applu, a to pouze prostřednictvím tiskové zprávy, nikoliv klasické konference. To jednoduše řečeno znamená, že nové produkty nejsou dostatečně zajímavé na to, aby jim kalifornský gigant věnoval vlastní Keynote. Konkrétně došlo k představení nového iPadu Pro s čipem M2, dále již desáté generace klasického iPadu a třetí generace Apple TV 4K. Na našem magazínu se samozřejmě všem těmto produktům od představení věnujeme a přinášíme vám jako první ty nejzajímavější informace, abyste byli v obraze.

Stáhněte si tapety z nedávno představeného iPadu 10 a iPadu Pro M2

Všechny nové produkty, které se dočkají představení, tradičně přichází se speciálními tapetami, které jsou jim ušité na míru. Stejně jako kdykoliv jindy jsme vám i tyto tapety obstarali, abyste si je mohli nastavit jak na váš iPhone, tak klidně na iPad. Pokud se vám tedy tapety z nového iPadu či iPadu Pro zalíbily, tak si je jednoduše můžete prostřednictvím odkazu níže stáhnout. Tapety jsou k dispozici v rozměrech jak pro iPhone, tak pro iPad, takže dobře vyberte. Pod odkazem pak najdete galerii s náhledem tapet, společně s návodem pro nastavení tapety v případě, že nevíte, jak na to.

Tapety z iPadu 10 a iPadu Pro M2 stáhnete zde

Nastavení tapety na iPhonu či iPadu