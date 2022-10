Nejlepším notebookem je Hackintosh, hlásá HP ve zpackané reklamě

Říkali jste si někdy, jak super by bylo, kdyby bylo možné na klasické počítače nainstalovat jednoduše macOS, stejně jako tomu je u Windows? Pak nejste sami. Tuto myšlenku má totiž v hlavě i HP, byť zcela určitě omylem. Na Redditu totiž spustilo prodejní kampaň na jeho notebooky, na kterých však evidentně neběží Windows, nýbrž právě macOS. Škoda jen, že ten na ně nainstalovat oficiálně nejde.

The Perfect Laptop nebo chcete-li perfektní notebook. Tak přesně toto heslo používá HP na svém banneru, který na Redditu visí spolu s jedním z jeho notebooků, na kterém však místo Windows běží macOS. Na notebooku je konkrétně otevřen Chrome, ve kterém je zobrazen Gmail a to “bohužel” tak nešťastně, že nepřekrývá horní stavový řádek systému, takže v něm jde vidět jednotlivé možnosti, ale hlavně logo Applu v levém horním rohu. Ačkoliv se jedná samozřejmě o chybu grafika, který pro HP banner vytvářel, je podobný přešlap poměrně vtipnou záležitostí a to už jen proto, že se výrobci Windows PC snaží proti Applu dlouhodobě bojovat, avšak nyní mu omylem udělali reklamu. Tu lze navíc s pořádnou dávkou nadsázky číst tak, že je podle HP tím nejlepším notebookem Hackintosh – tedy PC s neoficiálně nainstalovaným macOS. Toto řešení je sice ve světě již na ústupu, stále se však najde celá řada uživatelů, kteří si jej nemohou vynachválit. A přesně pro tyto uživatele je tedy tento přešlap HP příjemným vzkazem.